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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: طقس صيفي مستقر اليوم.. ارتفاع الرطوبة يرفع الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة

الطقس
الطقس
رحمة سمير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط للرياح خلال فترات المساء والليل يساهم في تلطيف الأجواء.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 و37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، التي ترتفع بشكل أكبر على السواحل الشمالية لتتجاوز 85%.

الرياح تخفف الأجواء ليلًا

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يستمر خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الشبورة المائية تظهر خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا، لكنها سرعان ما تتلاشى مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

  • القاهرة: 35 / 24
  • الإسكندرية: 30 / 21
  • الإسماعيلية: 37 / 22
  • شرم الشيخ: 38 / 28
  • الغردقة: 37 / 27
  • أسيوط: 37 / 22
  • سوهاج: 39 / 24
  • قنا: 42 / 26
  • الأقصر: 40 / 26
  • أسوان: 41 / 26
طقس اليوم الحرارة الجو حالة الجو حالة الطقس

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