حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة

تواصل حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026 جذب اهتمام المواطنين، في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح الباكر، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة تأثيرات الطقس.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء تشهد استمرار الطقس الصيفي المعتاد خلال هذه الفترة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة مقارنة بدرجات الحرارة الفعلية المسجلة، خاصة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح يكون معتدل الحرارة ورطبًا، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ليسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

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وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، لتسود أجواء معتدلة ورطبة على أغلب الأنحاء، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يمثل الظاهرة الجوية الأبرز اليوم، إذ يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من درجات الحرارة الفعلية المسجلة في الظل، وهو ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترة الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات شمال الصعيد 38 درجة مئوية.

أما محافظات جنوب الصعيد، فتسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية، لتظل المناطق الجنوبية الأكثر تأثرًا بالأجواء شديدة الحرارة خلال اليوم.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المعرضة للشبورة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يستوجب الالتزام بالقيادة الهادئة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة.

نشاط الرياح وفرص تكون السحب

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

ويسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال بعض الفترات، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما أوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، دون أن يؤثر ذلك في الأنشطة اليومية.

توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للاطلاع على أي مستجدات في حالة الطقس، خاصة مع استمرار تأثير الرطوبة والشبورة المائية على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة الطقس الحار

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المرورية أثناء فترات تكون الشبورة المائية، والقيادة بحذر على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، حفاظًا على سلامة قائدي المركبات وجميع مستخدمي الطرق.