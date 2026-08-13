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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زغاريد وفرحة.. قصر ثقافة الأنفوشي يرفع لافتة كامل العدد فى فعاليات شاطئ الفن

شارع الفن
شارع الفن
أحمد عبد القوى

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بمشاركة الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في فعاليات برنامج «شاطئ الفن»، الذي تنظمه الهيئة ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وسط تفاعل لافت من الجمهور مع العروض الفنية المقدمة.

وسجلت الفعاليات إقبالًا كثيفًا داخل القصر، في مشهد عكس نجاح البرنامج في جذب أهالي الإسكندرية وزوارها، وتحويل الفعاليات الثقافية والفنية إلى حالة جماهيرية حقيقية خلال موسم الصيف.

ويقدم برنامج «شاطئ الفن» 59 عرضًا فنيًا مجانيًا بعدد من المواقع الثقافية بالإسكندرية، من بينها قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات «النبي دانيال» بمنطقة محطة الرمل، وتستمر الفعاليات حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويعكس الإقبال الكبير على قصر ثقافة الأنفوشي أهمية تقديم الفنون بصورة مجانية وفي مواقع قريبة من المواطنين، بما يفتح المجال أمام شرائح أوسع من الجمهور للاستمتاع بالموسيقى والفنون الشعبية والعروض الاستعراضية.

وتتضمن الفعاليات عروضًا متنوعة لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، تجمع بين الأغاني الطربية والتراثية والفلكلور المصري بمختلف ألوانه، بما يعزز حضور الهوية الثقافية المصرية داخل المشهد الفني الصيفي.

وشارك في الفعاليات فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محسن جاويش، إلى جانب فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين والمدرب مدحت محرم، وتقدم الفرقة مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور النوبي، بمشاركة الفنانين حمادة حربي وعادل عراب وعمر مصطفى.

ويؤكد مشهد الحضور الجماهيري الكبير أن «شاطئ الفن» نجح في تحويل قصور الثقافة إلى منصات مفتوحة للفن، وأن الجمهور لا يزال يتفاعل بقوة مع الفعاليات التي تقدم له محتوى فنيًا متنوعًا ومتاحًا للجميع.

ثقافة فن فنون

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