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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً.. وشبورة مائية صباحاً على عدد من الطرق

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غداً الإثنين الموافق 29 يونيو، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب المناطق.

وذكرت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 25

العاصمة الجديدة 37 39 24

6 اكتوبر 37 39 24

بنها 35 37 23

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 31 33 22

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 25

شبين الكوم 35 37 24

طنطا 34 36 22

دمياط 31 33 23

بورسعيد 32 35 25

الاسماعيلية 37 38 23

السويس 37 38 24

العريش 32 35 21

رفح 31 34 20

رأس سدر 37 39 25

نخل 36 38 22

كاترين 33 35 15

الطور 35 37 26

طابا 35 36 22

شرم الشيخ 39 40 28

الغردقة 39 40 27

الاسكندرية 31 33 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 21

السلوم 32 35 22

سيوة 37 38 23

رأس غارب 38 39 25

سفاجا 38 39 26

مرسى علم 37 38 26

شلاتين 36 37 25

حلايب 34 35 24

أبو رماد 34 35 24

مرسى حميرة 34 35 25

أبرق 33 34 25

جبل علبة 33 34 26

رأس حدربة 32 33 25

الفيوم 38 39 23

بني سويف 38 39 23

المنيا 38 39 23

أسيوط 39 40 24

سوهاج 40 41 25

قنا 41 42 25

الأقصر 42 43 26

أسوان 42 43 26

الوادى الجديد 42 43 22

أبوسمبل 41 42 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 32

المدينة 45 31

الرياض 43 28

المنامة 39 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 43 33

الكويت 46 32

دمشق 37 18

بيروت 29 25

عمان 33 20

القدس 31 20

غزة 30 23

بغداد 44 31

مسقط 35 31

صنعاء 31 16

الخرطوم 42 31

طرابلس 31 23

تونس 36 23

الجزائر 27 22

الرباط 29 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 19

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 41 30

نيودلهى 40 31

جاكرتا 34 25

بكين 30 20

كوالالمبور 32 24

طوكيو 27 21

أثينا 34 23

روما 37 22

باريس 28 15

مدريد 34 21

برلين 35 22

لندن 26 16

مونتريال 28 20

موسكو 25 15

نيويورك 28 19

واشنطن 30 20

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 22 13

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة شبورة مائية انخفاض الرؤية الأفقية

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