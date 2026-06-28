أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

يتابع المواطنون باستمرار أسعار البنزين اليوم وسعر أنبوبة البوتاجاز، حيث ازداد الحديث مؤخراً عن زيادة أسعار البنزين، وهو ما حسمه وزير البترول مؤخراً خلال اجتماعه مع بعض النواب.

أسعار البنزين اليوم الأحد

جاءت أسعار البنزين المتداولة في جميع محطات الوقود كالتالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

بنزين 95: 24.00 جنيه للتر.

سعر السولار والكيروسين

استقر سعر السولار عند:

السولار: 20.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.



أسعار أسطوانات البوتاجاز

كما حافظت أسطوانات البوتاجاز على أسعارها الحالية دون تغيير، لتسجل:

الأسطوانة المنزلية: 275 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: 550 جنيهًا.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

تشهد أسعار البنزين اليوم استقراراً وفقاً لأحدث تسعيرة أقرّتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ولا توجد أي زيادات جديدة معلنة اليوم؛ حيث تُباع المنتجات البترولية بالأسعار الرسمية المطبقة حالياً في محطات الوقود بجميع أنحاء مصر.

زيادة أسعار البنزين الأخيرة

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

وزير البترول يحسم الجدل

وحول زيادة اسعار البنزين في مصر، اكد وزير البترول خلال اجتماعه مع نواب البرلمان، أن هناك فارقاً ملحوظاً بين تكلفة توفير المحروقات وسعر بيعها للمواطنين، وجاءت المؤشرات كالتالي:

​السولار: تبلغ الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول عليه نحو 31%.

​البنزين: تتراوح الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه ما بين 11% إلى 15%.

أسعار النفط العالمية بعد انتهاء الحرب

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ قفز خام برنت متجاوزاً مستوى 125 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع مجدداً عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران ووقف العمليات العسكرية.

وسجل خام برنت خلال تعاملات الأسبوع عند مستوى 76 دولاراً للبرميل ، وجاء هذا الانخفاض بعدما تم الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز، حيث أظهرت البيانات تدفق ملايين البراميل.