حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة وأماكن الوحدات

ارتفعت عمليات البحث عبر محرك جوجل عن مشروع «سكن لكل المصريين 9»، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن طرح جديد ضمن المبادرة، التي تعد من أهم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.



ويأتي هذا الطرح المرتقب في إطار خطة الدولة للتوسع في المدن العمرانية الجديدة وتوفير فرص تملك حقيقية للمواطنين، حيث يُتوقع أن يشمل نحو 19 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، موزعة على 8 مدن جديدة، بمساحات متنوعة تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 90 مترًا مربعًا، مع إتاحة أنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف شرائح المواطنين.



موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان إلى أن الإعلان الجديد لمبادرة «سكن لكل المصريين 9» يُتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الطرح سيكون خلال فترة تقارب شهرًا.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعتزم طرح إعلان جديد خلال عام 2026، إلا أنها نفت تحديد موعد نهائي حتى الآن، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بشأن فتح باب الحجز في الوقت الحالي غير دقيق، حيث يجري حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 9

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية داخل عدد من المدن الجديدة التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، وهي:

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

العاشر من رمضان.

مدينة السادات.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.



الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل المستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

قسيمة الزواج أو مستندات الطلاق أو الوفاة إن وجدت.

شهادات ميلاد الأبناء القصر.

مستند رسمي يثبت الدخل الشهري.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).

إيصال سداد مقدم جدية الحجز وكراسة الشروط.

استمارة الحجز والإقرار بعد استيفاء البيانات المطلوبة والتوقيع عليها.

خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 9»

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الإجراءات الأساسية للراغبين في حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد:

شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

سداد مقدم جدية الحجز، والذي يتراوح بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه وفقاً لفئة المتقدم.

بدء سداد الأقساط ربع السنوية بعد قبول الطلب، لحين موعد الاستلام.

استكمال إجراءات التمويل العقاري بعد تخصيص الوحدة وتحويل الملف إلى البنك المختص.



مميزات طرح سكن لكل المصريين 9

يتميز الطرح الجديد بعدد من المزايا التي تجعله فرصة حقيقية للراغبين في امتلاك وحدة سكنية، أبرزها: