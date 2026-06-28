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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة

حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة
حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. موعد الطرح والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل مشروع «سكن لكل المصريين 9»، بالتزامن مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن طرح جديد ضمن المبادرة التي تعد من أبرز مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة.

ويحظى الطرح الجديد باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، خاصة مع ما يتضمنه المشروع من وحدات كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تنوع المساحات وتوافر نظم تمويل عقاري مدعومة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المتقدمين.

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ويشمل الطرح المرتقب نحو 30 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، مع توفير مساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر، إضافة إلى أنظمة سداد مرنة تتيح فرصة التملك لشريحة كبيرة من المواطنين.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن الطرح الجديد لمشروع «سكن لكل المصريين 9»، الذي يأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويضم الطرح المرتقب نحو 30 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، بما يوفر للمواطنين وحدات جاهزة للسكن، مع طرحها داخل عدد من المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا وخدميًا متواصلًا.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 9

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها عند التقديم لحجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد، وذلك لضمان استكمال إجراءات الحجز بصورة صحيحة.

وتبدأ الخطوات بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، ثم سداد مقدم جدية الحجز، الذي يتراوح بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه وفقًا لفئة المتقدم.

سكن لكل المصريين

وبعد قبول الطلب، يبدأ المتقدم في سداد الأقساط ربع السنوية حتى موعد استلام الوحدة، ثم استكمال إجراءات التمويل العقاري عقب تخصيص الوحدة وتحويل الملف إلى البنك المختص.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 9

يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية داخل عدد من المدن الجديدة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومشروعات خدمية متكاملة.

وتشمل المدن المطروحة حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة.

ويهدف توزيع الوحدات على هذه المدن إلى إتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، بما يتناسب مع أماكن الإقامة والعمل والاحتياجات المختلفة للراغبين في التقديم.

مميزات الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي

يحمل مشروع «سكن لكل المصريين 9» مجموعة من المزايا التي تجعله من أكثر الطروحات السكنية جذبًا للمواطنين الباحثين عن فرصة لتملك وحدة سكنية ضمن المبادرات الحكومية.

ويضم الطرح نحو 30 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومنخفضي الدخل، مع مساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 90 مترًا مربعًا.

سكن لكل المصريين 7

كما تتميز الوحدات بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، إلى جانب إتاحتها من خلال أنظمة تمويل عقاري مدعومة، بفترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 و30 عامًا وفقًا لشروط المبادرة وسن المتقدم.

ويضاف إلى ذلك أن الوحدات تقع داخل مدن جديدة تضم مشروعات خدمية ومرافق متكاملة وبنية تحتية حديثة، بما يوفر بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

حددت وزارة الإسكان المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد، ويجب تجهيزها واستيفاؤها قبل تقديم طلب الحجز.

وتشمل المستندات صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، وقسيمة الزواج أو مستندات الطلاق أو الوفاة إن وجدت، إضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء القصر.

كما يجب تقديم مستند رسمي يثبت الدخل الشهري، وإيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز، فضلًا عن إيصال سداد مقدم جدية الحجز وكراسة الشروط، إلى جانب استمارة الحجز والإقرار بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة والتوقيع عليها.

لماذا يحظى مشروع سكن لكل المصريين 9 باهتمام المواطنين؟

يواصل مشروع «سكن لكل المصريين 9» جذب اهتمام المواطنين، لما يوفره من وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل مدن جديدة، مع إتاحة نظم تمويل عقاري مدعومة وفترات سداد ممتدة، وهو ما يجعله من أبرز مشروعات الإسكان المطروحة حاليًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

سكن لكل المصريين

ومع قرب الإعلان عن الطرح الجديد، يحرص المواطنون على متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بموعد الحجز، والأوراق المطلوبة، والمدن المطروح بها الوحدات، وخطوات التقديم، استعدادًا لاستكمال الإجراءات فور فتح باب الحجز.

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