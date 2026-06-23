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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
عبد العزيز جمال

شهدت شقق سكن لكل المصريين 9 اهتماماً متزايداً من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عقب الإعلان عن الطرح الجديد قريباً وفق وزارة الإسكان، يضم وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل. 

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز فرص تملك السكن الملائم للمواطنين، من خلال توفير تسهيلات تمويلية تتيح أقل معدلات فائدة وأطول فترات سداد، بما يلائم مختلف الفئات المستحقة. 
 

سكن لكل المصريين 2026


 


ومع بدء الاستعدادات للطرح، يزداد اهتمام الراغبين في التقديم بالتعرف على شروط الحجز، والمستندات المطلوبة، وآليات التمويل العقاري، إلى جانب قيمة مقدمات الحجز والأقساط الشهرية المتوقعة.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، تشمل:

  • حدائق أكتوبر
  • العاشر من رمضان
  • أكتوبر الجديدة
  • سوهاج الجديدة
  • السادات
  • العبور الجديدة
  • أسيوط الجديدة
  • حدائق العاصمة

وتقام هذه الوحدات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 383.12 فداناً، موزعة على عدد من قطع الأراضي المخصصة للمشروع، مما يعكس حرص الدولة على توزيع الفرص السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.
 

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين العقاريين

تفاصيل الطرح الجديد

يتضمن المشروع عدداً من الضوابط التنفيذية، أبرزها:

  • مدة تنفيذ الوحدات السكنية: 4 سنوات.
  • مدة تنفيذ الخدمات والمرافق المصاحبة: 5 سنوات.
  • التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد.
  • التزام المطور العقاري بتنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

تنص كراسة الشروط على التزام المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهراً من تاريخ التخصيص، وذلك بعد اعتماد شروط الطرح من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما يتم فحص طلبات المتقدمين وفق عدد من الضوابط، من أبرزها:

  • عدم الاستفادة سابقاً من وحدات سكنية مدعومة.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.
  • الالتزام بحدود الدخل المقررة ضمن شروط البرنامج.

آلية التقديم والقرعة

تقدم العروض الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح المحددة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين، كما تتيح الهيئة إمكانية العدول عن الطلب خلال فترة زمنية محددة وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.
  • مستند معتمد يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.
  • مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية، إن وجدت.
  • صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
  • بيان معاش صادر من التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات.
  • مستندات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة)، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
  • شهادة معتمدة توضح درجة الإعاقة صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، مع استيفاء الشروط المقررة.
     
سكن لكل المصريين

خطوات تحميل كراسة الشروط والتقديم

يمكن للراغبين في التقديم الحصول على كراسة الشروط وبدء الإجراءات من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • اختيار قسم "الطروحات" أو "المشروعات السكنية".
  • تحديد إعلان "سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين".
  • الضغط على خيار "تحميل كراسة الشروط".
  • مراجعة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بدقة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة وفقاً لما ورد بالكراسة.
  • إعداد المظروفين الفني والمالي طبقاً للاشتراطات المعلنة.
  • تقديم الأوراق بمقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.
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