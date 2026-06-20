احجز شقتك الآن بأقل فائدة وأطول مدة سداد.. الأوراق المطلوبة في سكن لكل المصريين 2026

تواصل الدولة جهودها لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكبر برامج الإسكان في مصر.

ومع الإعلان عن طرح جديد لوحدات “سكن لكل المصريين 2026”، ارتفعت معدلات البحث من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة، خاصة في ظل التسهيلات التمويلية التي توفرها الدولة، والتي تشمل أسعار فائدة مخفضة وفترات سداد ممتدة، بما يخفف الأعباء المالية على الأسر ويعزز فرص تملك السكن.

طرح جديد يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل

يأتي الطرح الجديد ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، حيث يشمل تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ويهدف المشروع إلى توفير وحدات كاملة التشطيب بمواصفات مناسبة، مع الالتزام بمعايير الجودة والبنية التحتية الحديثة، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للسكان.

كما يندرج الطرح ضمن استراتيجية وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم، وإتاحة فرص أكبر أمام الشباب والأسر للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن المشروع الجديد وحدات سكنية في 8 مدن جديدة، تم اختيارها لتلبية احتياجات النمو العمراني وتوفير فرص السكن بالقرب من مناطق التنمية والخدمات.

وتشمل المدن المطروحة:

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

العاشر من رمضان.

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

السادات.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

وتقام الوحدات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 383.12 فدان، بما يعكس حجم التوسع الذي تشهده مشروعات الإسكان خلال المرحلة الحالية.

تفاصيل تنفيذ المشروع

بحسب الاشتراطات المعلنة، تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية نحو 4 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ الخدمات والمرافق المكملة للمشروع إلى 5 سنوات.

كما تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية خلال عام من بدء التنفيذ، بينما يتولى المطورون العقاريون تنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات العامة وفق الجدول الزمني المحدد.

ويستهدف هذا النموذج تحقيق شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في تسريع معدلات التنفيذ وتوفير وحدات سكنية بمواصفات حديثة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يتم فحص طلبات المتقدمين وفق عدد من المعايير الأساسية.

وتشمل الشروط:

عدم سبق الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.

الالتزام بحدود الدخل المحددة من قبل الجهات المختصة.

استيفاء جميع الشروط الواردة بكراسة الشروط.

كما يشترط أن تكون الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، مع الالتزام بمواعيد التسليم المحددة بعد اعتماد الطرح من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في الحجز تجهيز عدد من المستندات الأساسية لضمان قبول الطلب، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

مستند يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

مستندات تثبت مصادر الدخل الإضافية إن وجدت.

صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

بيان معتمد بالمعاش للأرامل وأصحاب المعاشات.

مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

شهادة الإعاقة الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة لذوي الهمم حال التقديم ضمن هذه الفئة.

كيف يتم التقديم على الوحدات؟

أتاحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إجراءات إلكترونية مبسطة للحصول على كراسة الشروط والتعرف على تفاصيل الطرح.

وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم اختيار قسم الطروحات أو المشروعات السكنية، وتحديد إعلان “سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين”.

بعد ذلك يمكن تحميل كراسة الشروط وقراءة جميع البنود والضوابط الخاصة بالطرح، ثم تجهيز المستندات المطلوبة وإعداد الملف الفني والمالي وفق الاشتراطات المحددة قبل تقديم الطلب خلال الفترة المعلنة.

لماذا يحظى الطرح الجديد باهتمام المواطنين؟

يعود الإقبال الكبير على مشروع “سكن لكل المصريين” إلى عدة عوامل، أبرزها الدعم الحكومي المقدم للمستفيدين، وأسعار الوحدات المناسبة مقارنة بأسعار السوق، إلى جانب أنظمة التمويل العقاري الميسرة التي تتيح فترات سداد طويلة وأقساط تتناسب مع قدرات الأسر المختلفة.

كما أن توزيع الوحدات على عدد من المدن الجديدة يسهم في تخفيف الضغط عن المدن القديمة، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات حديثة متكاملة الخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر العمرانية خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل استمرار التوسع في مشروعات الإسكان، يمثل طرح “سكن لكل المصريين 2026” فرصة مهمة للراغبين في امتلاك وحدة سكنية مدعومة، خاصة مع المزايا التمويلية والتسهيلات التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.