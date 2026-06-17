قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان
نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس قوة مصر وثقة العالم بها
جولة منتصف الليل.. مدير «رعاية جنوب سيناء» يفاجئ مجمع الفيروز ويتابع الخدمات الصحية
مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران
الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة
وزير المجالس النيابية يوجه برفع كفاءة "الاتصال السياسي" والاستجابة للطلبات البرلمانية
مصر تدعو لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمكافحة سرطان الثدي وفيروس سي
وفاة محمد مرزبان.. الصدفة قادته الى عالم الفن
العفو الدولية: الإحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 3700 لبناني منذ 2 مارس
يواجه ظاهرة الغش ويمنع الاحتكار ويضبط الأسواق.. تفاصيل مشروع قانون هيئة الدواء
نائب الرئيس الأمريكي يدعم نظريات المؤامرة.. ويفجر مفاجأة حول إبستين وترامب
وفاة محمد مرزبان .. محطات إنسانية وفنية لا تعرفها عن الفنان الراحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة
30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة
ولاء عادل

تتواصل استعدادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن المرحلة الجديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسط ترقب واسع من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعومة بنظام التمويل العقاري.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الطرح الجديد سيضم نحو 30 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، على أن يكون جزء منها جاهزًا للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم الوحدات الأخرى وفق الجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ.

الإعلان الرسمي خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» أصبح في مراحله النهائية، ومن المقرر طرحه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، عقب الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واعتماد جميع التفاصيل الخاصة بالحجز.

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسة الشروط وبدء استقبال طلبات المواطنين إلكترونيًا.

وحدات متنوعة وأنظمة سداد ميسرة

يتضمن الطرح الجديد وحدات بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الأسر، مع توفير برامج تمويل عقاري مدعومة وفترات سداد تمتد حتى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المستفيدين.

ومن المنتظر أن يشمل الطرح:

  • نحو 30 ألف وحدة سكنية.
  • وحدات جاهزة للتسليم الفوري.
  • وحدات أخرى يتم تسليمها خلال مدد تنفيذ محددة.
  • مساحات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات.
  • تمويل عقاري مدعوم بعائد مخفض.
  • أقساط تمتد حتى 20 عامًا.

المدن المتوقع طرح الوحدات بها

تشير التوقعات إلى أن الوحدات الجديدة ستتوزع على عدد من المدن، من أبرزها:

  • حدائق أكتوبر.
  • أكتوبر الجديدة.
  • العاشر من رمضان.
  • حدائق العاصمة.
  • العبور الجديدة.
  • مدينة السادات.
  • سوهاج الجديدة.
  • أسيوط الجديدة.

وتأتي هذه الوحدات ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات.

أسعار متوقعة وفق الطروحات السابقة

حتى الآن لم تُعلن وزارة الإسكان الأسعار النهائية للوحدات الجديدة، إلا أن المؤشرات ترجح تقاربها مع أسعار الإعلانات السابقة، والتي جاءت كالتالي:

  • 184 ألف جنيه للوحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمحافظات (تسليم فوري).
  • 270 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا بالمحافظات (تسليم فوري).
  • 850 ألف جنيه للوحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمدن الجديدة (تسليم خلال 3 سنوات).
  • 900 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا بالمدن الجديدة (تسليم خلال 3 سنوات).

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في الحجز تجهيز عدد من المستندات، تشمل:

  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.
  • شهادة توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
  • مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية إن وجدت.
  • مفردات مرتب أو شهادة دخل معتمدة.
  • السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
  • بيان المعاش لأصحاب المعاشات.
  • وثائق الحالة الاجتماعية.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • إيصال مرافق حديث.
  • مستند يثبت محل الإقامة.
  • برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.
  • قيد عائلي مميكن.

أما المتقدمون من ذوي الهمم، فيشترط إرفاق تقرير طبي حديث صادر من المجالس الطبية المتخصصة أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

خطوات الحجز

تتم إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال:

  • تحميل كراسة الشروط.
  • مراجعة جميع الشروط والأحكام.
  • تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
  • سداد مقدم جدية الحجز.
  • رفع المستندات إلكترونيًا.
  • متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتيجة.

شروط الاستحقاق

يخضع التقديم لعدد من الضوابط، من بينها:

  • عدم سبق الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.
  • الالتزام بحدود الدخل المحددة بالإعلان.
  • استيفاء جميع الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة جميع التفاصيل النهائية الخاصة بمواعيد الحجز، ومقدمات السداد، وحدود الدخل، والأسعار الرسمية، فور إتاحة كراسة الشروط عبر المنصات الرسمية.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 9 شقق سكن لكل المصريين 9 شقق سكن لكل المصريين اسعار شقق سكن لكل المصريين اسعار سكن لكل المصريين 9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

شبورة مائية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء : شبورة كثيفة صباحاً ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

ترشيحاتنا

Tesla Cybercab EPA

تسلا تكشف تفاصيل جديدة حول التاكسي الآلي «سايبركاب»

إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18

ثورة في عالم الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تسريبات Xiaomi 18 Pro المنتظر

"بي إم دبليو" تخفض توقعاتها لعام 2026 مع تفاقم أزمة السوق الصينية وتداعيات الحرب الإيرانية

"بي إم دبليو" تخفض توقعاتها لعام 2026 مع تفاقم أزمة السوق الصينية وتداعيات الحرب الإيرانية

بالصور

لوك مختلف.. رنا رئيس تبهر متابعيها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

النوم بالفم المفتوح .. عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح

مفتاح الأزمة وحلها.. ماذا ينتظر البرنامج النووي الإيراني خلال مهلة الستين يوما؟

صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالأحمر اللافت .. ريم سامي تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد