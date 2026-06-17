30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

تتواصل استعدادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن المرحلة الجديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسط ترقب واسع من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعومة بنظام التمويل العقاري.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الطرح الجديد سيضم نحو 30 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، على أن يكون جزء منها جاهزًا للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم الوحدات الأخرى وفق الجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ.

الإعلان الرسمي خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» أصبح في مراحله النهائية، ومن المقرر طرحه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، عقب الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واعتماد جميع التفاصيل الخاصة بالحجز.

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسة الشروط وبدء استقبال طلبات المواطنين إلكترونيًا.

وحدات متنوعة وأنظمة سداد ميسرة

يتضمن الطرح الجديد وحدات بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الأسر، مع توفير برامج تمويل عقاري مدعومة وفترات سداد تمتد حتى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المستفيدين.

ومن المنتظر أن يشمل الطرح:

نحو 30 ألف وحدة سكنية.

وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وحدات أخرى يتم تسليمها خلال مدد تنفيذ محددة.

مساحات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات.

تمويل عقاري مدعوم بعائد مخفض.

أقساط تمتد حتى 20 عامًا.

المدن المتوقع طرح الوحدات بها

تشير التوقعات إلى أن الوحدات الجديدة ستتوزع على عدد من المدن، من أبرزها:

حدائق أكتوبر.

أكتوبر الجديدة.

العاشر من رمضان.

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

مدينة السادات.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

وتأتي هذه الوحدات ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات.

أسعار متوقعة وفق الطروحات السابقة

حتى الآن لم تُعلن وزارة الإسكان الأسعار النهائية للوحدات الجديدة، إلا أن المؤشرات ترجح تقاربها مع أسعار الإعلانات السابقة، والتي جاءت كالتالي:

184 ألف جنيه للوحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمحافظات (تسليم فوري).

270 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا بالمحافظات (تسليم فوري).

850 ألف جنيه للوحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا بالمدن الجديدة (تسليم خلال 3 سنوات).

900 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا بالمدن الجديدة (تسليم خلال 3 سنوات).

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في الحجز تجهيز عدد من المستندات، تشمل:

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

شهادة توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية إن وجدت.

مفردات مرتب أو شهادة دخل معتمدة.

السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

بيان المعاش لأصحاب المعاشات.

وثائق الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

مستند يثبت محل الإقامة.

برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

قيد عائلي مميكن.

أما المتقدمون من ذوي الهمم، فيشترط إرفاق تقرير طبي حديث صادر من المجالس الطبية المتخصصة أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

خطوات الحجز

تتم إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال:

تحميل كراسة الشروط.

مراجعة جميع الشروط والأحكام.

تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سداد مقدم جدية الحجز.

رفع المستندات إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان النتيجة.

شروط الاستحقاق

يخضع التقديم لعدد من الضوابط، من بينها:

عدم سبق الحصول على وحدة سكنية مدعومة.

عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.

الالتزام بحدود الدخل المحددة بالإعلان.

استيفاء جميع الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة جميع التفاصيل النهائية الخاصة بمواعيد الحجز، ومقدمات السداد، وحدود الدخل، والأسعار الرسمية، فور إتاحة كراسة الشروط عبر المنصات الرسمية.