أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة

تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026، بعد الإعلان عن الطرح الجديد الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوسيع فرص تملك السكن الملائم، مع تقديم تسهيلات تمويلية تمنح المستفيدين أقل فائدة متاحة وأطول فترة سداد بما يتناسب مع مختلف الشرائح، وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين الى التساؤل عن شروط الحجز، والأوراق المطلوبة، وآليات التمويل العقاري، وقيمة مقدمات الحجز والأقساط الشهرية المتوقعة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، أبرزها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة

وذلك بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدانًا، موزعة على عدد من قطع الأراضي المخصصة للمشروع.

تفاصيل طرح شقق سكن لكل المصريين الجديدة

ـ مدة تنفيذ الوحدات: 4 سنوات

ـ مدة تنفيذ الخدمات: 5 سنوات

ـ تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام

ـ يتحمل المطور تنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين الجديدة

تشترط كراسة الشروط التزام المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك بعد موافقة الصندوق على شروط الطرح.

كما يتم التحقق من المستفيدين وفق ضوابط تشمل:

ـ عدم الاستفادة السابقة من وحدات مدعومة

ـ عدم امتلاك وحدة سكنية

ـ الالتزام بحدود الدخل المقررة

آلية التقديم والقرعة

يتم تقديم العروض الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح، مع تحديد موعد لاحق لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين، وإمكانية العدول عن الطلب خلال فترة محددة وفق الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة.

ـ مستند يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.

ـ مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية إن وجدت.

ـ صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

ـ بيان المعاش من التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات.

ـ وثائق الحالة الاجتماعية (زواج ـ طلاق ـ وفاة)، مع شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل السكن.

ـ مستند يوضح درجة الإعاقة الصادر من المجالس الطبية المتخصصة، للمتقدمين من ذوي الإعاقة، بشرط استيفاء الشروط المحددة.

خطوات تحميل كراسة الشروط والتقديم

للحصول على الكراسة وبدء إجراءات التقديم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ اختيار قسم «الطروحات» أو «المشروعات السكنية»

ـ تحديد إعلان «سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين»

ـ الضغط على خيار «تحميل كراسة الشروط»

ـ قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بعناية.

ـ تجهيز المستندات المطلوبة وفق ما هو موضح بالكراسة.

ـ إعداد المظروفين الفني والمالي طبقًا للاشتراطات.

ـ تقديم الأوراق داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.