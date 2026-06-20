قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة

شقق سكن لكل المصريين 2026
شقق سكن لكل المصريين 2026
خالد يوسف

تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026، بعد الإعلان عن الطرح الجديد الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوسيع فرص تملك السكن الملائم، مع تقديم تسهيلات تمويلية تمنح المستفيدين أقل فائدة متاحة وأطول فترة سداد بما يتناسب مع مختلف الشرائح، وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين الى التساؤل عن شروط الحجز، والأوراق المطلوبة، وآليات التمويل العقاري، وقيمة مقدمات الحجز والأقساط الشهرية المتوقعة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، أبرزها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

ـ أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة

وذلك بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدانًا، موزعة على عدد من قطع الأراضي المخصصة للمشروع.

تفاصيل طرح شقق سكن لكل المصريين الجديدة

ـ مدة تنفيذ الوحدات: 4 سنوات

ـ مدة تنفيذ الخدمات: 5 سنوات

ـ تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام

ـ يتحمل المطور تنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين الجديدة

تشترط كراسة الشروط التزام المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك بعد موافقة الصندوق على شروط الطرح.

كما يتم التحقق من المستفيدين وفق ضوابط تشمل:

ـ عدم الاستفادة السابقة من وحدات مدعومة

ـ عدم امتلاك وحدة سكنية

ـ الالتزام بحدود الدخل المقررة

آلية التقديم والقرعة

يتم تقديم العروض الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح، مع تحديد موعد لاحق لإجراء القرعة العلنية بين المتقدمين، وإمكانية العدول عن الطلب خلال فترة محددة وفق الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة.

ـ مستند يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.

ـ مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية إن وجدت.

ـ صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

ـ بيان المعاش من التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات.

ـ وثائق الحالة الاجتماعية (زواج ـ طلاق ـ وفاة)، مع شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل السكن.

ـ مستند يوضح درجة الإعاقة الصادر من المجالس الطبية المتخصصة، للمتقدمين من ذوي الإعاقة، بشرط استيفاء الشروط المحددة.

خطوات تحميل كراسة الشروط والتقديم

للحصول على الكراسة وبدء إجراءات التقديم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ اختيار قسم «الطروحات» أو «المشروعات السكنية»

ـ تحديد إعلان «سكن لكل المصريين – الشراكة مع المطورين»

ـ الضغط على خيار «تحميل كراسة الشروط»

ـ قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل الفنية بعناية.

ـ تجهيز المستندات المطلوبة وفق ما هو موضح بالكراسة.

ـ إعداد المظروفين الفني والمالي طبقًا للاشتراطات.

ـ تقديم الأوراق داخل مقر الهيئة خلال فترة الطرح المحددة.

شقق سكن لكل المصريين 2026 وحدات سكنية بأسعار مدعومة محدودي ومتوسطي الدخل فرص تملك السكن الملائم آليات التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون الاكتظاظ والتلوث والأمراض ونقص المياه

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

مجلس الأمن الروسي: حان الوقت لإلغاء قواعد التعامل مع نظام كييف

مقتل جنديين سوريين أثناء عملهم على يد مجهولين

مقتل جنديين سوريين أثناء عملهم على يد مجهولين.. صور

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد