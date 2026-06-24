سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز والشروط والأوراق المطلوبة والمساحات

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بـ شقق سكن لكل المصريين 9، عقب الإعلان عن الطرح الجديد خلال الفترة المقبلة ـ وفق وزارة الإسكان ـ، والذي يضم وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز فرص تملك السكن الملائم للمواطنين، من خلال توفير تسهيلات تمويلية تتيح أقل معدلات فائدة وأطول فترات سداد، بما يلائم مختلف الفئات المستحقة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بنظام سداد ميسر يمتد لعدة سنوات.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الإعلان الجديد من مشروع سكن لكل المصريين 9 من المقرر طرحه قريبًا، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات.

وبحسب الضوابط المعمول بها في الطروحات السابقة، من المتوقع استمرار نظام التمويل العقاري الذي يتيح سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، وذلك بعد سداد مقدم جدية الحجز المحدد لكل مدينة أو مساحة.

تفاصيل الطرح الجديد

يتضمن المشروع عدداً من الضوابط التنفيذية، أبرزها:

ـ مدة تنفيذ الوحدات السكنية: 4 سنوات.

ـ مدة تنفيذ الخدمات والمرافق المصاحبة: 5 سنوات.

ـ التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الأساسية خلال عام واحد.

ـ التزام المطور العقاري بتنفيذ المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 9

كما تشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب ومجهزة بالمرافق الأساسية، بما يتيح استلامها والسكن فيها بشكل مباشر، بينما تتراوح مساحاتها في الغالب بين 75 و90 مترًا مربعًا لتناسب احتياجات الأسر المختلفة.

شروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 9

تنص كراسة الشروط على التزام المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهراً من تاريخ التخصيص، وذلك بعد اعتماد شروط الطرح من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما يتم فحص طلبات المتقدمين وفق عدد من الضوابط، من أبرزها:

ـ عدم الاستفادة سابقاً من وحدات سكنية مدعومة.

ـ عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة.

ـ الالتزام بحدود الدخل المقررة ضمن شروط البرنامج.

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

ـ مستند معتمد يوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة.

ـ مستندات تثبت أي مصادر دخل إضافية، إن وجدت.

ـ صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

ـ بيان معاش صادر من التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات.

ـ مستندات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة)، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

ـ شهادة معتمدة توضح درجة الإعاقة صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، مع استيفاء الشروط المقررة.