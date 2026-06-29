لاعب منتخب أستراليا يستحضر ذكريات طوكيو: مواجهة مصر تحمل طابع الثأر

أكد الأسترالي كونور ميتكالف، لاعب منتخب أستراليا، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ستكون مختلفة، مشيرًا إلى أن أسلوب لعب الفراعنة قد يمنح منتخب بلاده فرصًا لاستغلال المساحات في الخطوط الخلفية عبر الهجمات المرتدة والتحولات السريعة.

ميتكالف: أسلوب مصر يمنحنا فرصًا في المرتدات

وأوضح ميتكالف أن المنتخب المصري يمتلك طريقة لعب هجومية في كثير من الفترات، وهو ما قد يفتح مساحات خلف الدفاع يمكن لمنتخب أستراليا استغلالها. وأضاف أن التحولات السريعة ستكون أحد أهم الأسلحة التي يعول عليها المنتخب الأسترالي لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن الفريق يستعد جيدًا لهذا السيناريو من خلال التدريبات والخطط الفنية.

وأشار إلى أن المنتخب الأسترالي يدرك قوة المنافس، لكنه في الوقت نفسه يثق في قدراته على تقديم مباراة كبيرة إذا نجح في تنفيذ أفكاره التكتيكية بالشكل المطلوب.

ذكريات أولمبياد طوكيو لا تزال حاضرة

وتحدث ميتكالف عن خسارة أستراليا أمام مصر بنتيجة 2-0 في أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تلك المباراة لا تزال عالقة في ذهنه رغم مرور السنوات، وإن كانت تفاصيلها تبدو ضبابية بالنسبة له.

وقال: “أتذكر المباراة بشكل غير واضح، لكنها كانت مواجهة صعبة للغاية. منتخب مصر كان قويًا بدنيًا، كما أن الأجواء كانت شديدة الحرارة والرطوبة، ولم نقدم أفضل مستوياتنا في ذلك اليوم”.

وأضاف أن المنتخب المصري نجح وقتها في إنهاء حلم أستراليا في البطولة الأولمبية، وهو ما يجعل المواجهة المقبلة تحمل بالنسبة له دافعًا خاصًا.

مواجهة بطابع الثأر الرياضي

واختتم ميتكالف تصريحاته بالتأكيد أن لقاء كأس العالم يمثل فرصة جديدة بالنسبة له ولزملائه للرد على خسارة طوكيو، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالانتقام بقدر ما هو رغبة في تقديم أداء أفضل وتحقيق الفوز هذه المرة.

وأكد لاعب أستراليا أن فريقه يحترم المنتخب المصري وإمكاناته، لكنه يدخل المباراة بطموحات كبيرة وثقة في القدرة على العبور إلى الدور التالي، في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومليئة بالإثارة بين المنتخبين