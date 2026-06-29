مراجعة الأسعار وتشديد الرقابة.. ارتفاع أسعار الإنترنت على مائدة النواب غدا

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار الإنترنت.



وأعلنت" إيرين " أنه من المقرر مناقشة هذا الطلب غدا الثلاثاء، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وآثارها الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب بحث ضعف الرقابة على باقات الإنترنت في مصر.

كفاءة آليات الرقابة على خدمات الإنترنت



وأكدت عضو النواب أن المناقشات تستهدف الوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار، ومدى كفاءة آليات الرقابة على خدمات الإنترنت والباقات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.

وأعربت عن أملها في أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية تسهم في معالجة هذه الملفات، وتلبي احتياجات المواطنين، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن الأسر المصرية، وتضمن تقديم خدمات إنترنت بجودة مناسبة وأسعار عادلة.