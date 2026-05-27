قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس نار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا
ترامب : فتح مضيق هرمز للجميع .. ولن يسيطر عليه أحد
فضيحة أمنية مدوية .. كيف استُخدمت كاميرات المراقبة لاستهداف قيادات إيرانية؟
بينهم صغيرة 5 سنوات بـ هدوم العيد.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في بورسعيد
سكن لكل المصريين| مد التقديم على تنفيذ 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. الشروط والمواقع
اعرف ضوابط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الجديد
مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى الكونغو وأوغندا لمواجهة الإيبولا
7 Dogs بـ 40 جنيها فقط.. فيلم العيد يصل إلى سينما الشعب بالإسماعيلية بأسعار مفاجأة للجمهور
السبت.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي
حكاية بطل| قصة استشهاد "الماجدان" اللواء ماجد إبراهيم والعميد ماجد قللينى في عرب شركس.. فيديو
الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي.. فحوصات للحجاج وكروت مراقبة بعد الوصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE بعد الزيادة الأخيرة

سعر الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE بعد الزيادة الأخيرة
سعر الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE بعد الزيادة الأخيرة
عبد الفتاح تركي

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية.. أعلنت المصرية للاتصالات تطبيق زيادة جديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضريبة، في خطوة جديدة تستهدف تحديث أسعار خدمات الإنترنت المنزلي داخل السوق المصرية خلال عام 2026.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار التغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الباقات المختلفة التي تقدمها شركة WE لمستخدمي الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات.

واقرأ أيضًا:

10 جيجا مجانًا.. WE تفاجئ عملاء الإنترنت الأرضي قبل العيد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من WE

كشفت الشركة عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بعد تطبيق الزيادة الرسمية على جميع الأنظمة، مع استمرار طرح باقات بسرعات وسعات متنوعة لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة سواء للأفراد أو الأسر أو الاستخدامات المكثفة الخاصة بالعمل والدراسة والترفيه.

أسعار باقات WE سرعة 30 ميجا بعد الزيادة

شهدت باقات سرعة 30 ميجابت تحديثًا ملحوظًا في الأسعار، مع الحفاظ على تنوع أحجام التحميل المتاحة أمام المشتركين، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:

  • باقة سوبر 30 ميجا بسعة 50 جيجابايت أصبحت بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.
  • باقة 150 جيجابايت ارتفع سعرها إلى 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.
  • باقة 200 جيجابايت سجلت 376.2 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه، بزيادة بلغت 45.6 جنيه.
  • باقة 250 جيجابايت وصلت إلى 450.3 جنيه بعد الزيادة الجديدة.
  • باقة 300 جيجابايت أصبحت متاحة بسعر 524.4 جنيه.
  • باقة 400 جيجابايت سجلت 661.2 جنيه مقارنة بالسعر القديم 649.8 جنيه.
  • باقة 500 جيجابايت ارتفع سعرها إلى 752.4 جنيه.
  • باقة 750 جيجابايت أصبحت بسعر 1054.5 جنيه شهريًا.
  • أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE سرعة 70 ميجا.
سرعة الإنترنت

وشملت الزيادة أيضًا باقات سرعة 70 ميجابت، والتي تعد من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين الباحثين عن سرعات أعلى وتجربة استخدام أكثر استقرارًا أثناء مشاهدة الفيديوهات والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد.

وجاءت الأسعار الجديدة لباقات سرعة 70 ميجا كالآتي:

  • باقة 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجا أصبحت بسعر 672.6 جنيه بدلًا من 604.2 جنيه، بزيادة قدرها 68.4 جنيه.
  • باقة 500 جيجابايت وصل سعرها الجديد إلى 1026 جنيهًا.
  • باقة 750 جيجابايت أصبحت متوفرة مقابل 1339.5 جنيه.
  • باقة 1500 جيجابايت سجلت 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026

تأتي هذه الزيادات الجديدة بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح بتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت داخل السوق المصرية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية التقنية، إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية الخاصة بالشركات المقدمة للخدمة.

وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وهو ما يعني أن الأسعار المعلنة هي القيمة النهائية التي يتحملها المستخدم عند الاشتراك الشهري في الباقات المختلفة.

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

تأثير زيادة أسعار الإنترنت على المستخدمين

ويتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة على شريحة واسعة من مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل والتواصل والترفيه ومتابعة المحتوى الرقمي بصورة يومية.

كما يرى متابعون لقطاع الاتصالات أن زيادة أسعار الباقات قد تدفع بعض المستخدمين إلى تغيير أنظمة الاشتراك الخاصة بهم أو الاتجاه إلى سعات أقل لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، في حين قد يواصل آخرون الاعتماد على الباقات الأعلى سعة بسبب طبيعة الاستخدام المكثف داخل المنازل المصرية.

كيف تمنع جيرانك من سرقة الواي فاي؟.. احمي شبكة الإنترنت بهذه الخطوات

ويشهد سوق الإنترنت الأرضي في مصر خلال الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين بمتابعة أسعار الباقات الجديدة، خاصة بعد تطبيق الزيادات الرسمية على عدد من خدمات الاتصالات المختلفة، وهو ما جعل البحث عن أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من أكثر الموضوعات تداولًا عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

أسعار الإنترنت أسعار الإنترنت الأرضي أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ترشيحاتنا

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

بالصور

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد