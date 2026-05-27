10 آلاف أضحية في أول أيام العيد.. المجازر الحكومية تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 10,172 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجانا، وسط إشراف بيطري كامل.



يأتي ذلك تنفيذاً في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة أعمال الذبح بالمجازر، وتقديم خدمات الاشراف البيطري والكشف والفحص على أضاحي المواطنين، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا السياق، اوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تم خلال اليوم الأول من ايام عيد الاضحى المبارك، ذبح 5,588 رأس من الأبقار، و2,641 رأس من الأغنام، فضلا عن 1,551 رأس من الجاموس، و 254 رأس من الماعز، بالإضافة إلى 138 رأس من الجمال، وذلك بالمجازر الحكومية المعتمدة التي تشرف عليها الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأكد الأقنص أنه تم دعم المجازر بالمزيد من الأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف قبل وأثناء وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشمل أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض، مؤكداً استمرار المجازر في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأجهزة الحكم المحلي بالمحافظات.