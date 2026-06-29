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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما

عودة شاب من ذوي الهمم إلى أحضان أسرته بعد 16 عامًا من الغياب
عودة شاب من ذوي الهمم إلى أحضان أسرته بعد 16 عامًا من الغياب
قسم التوك شو

شهدت حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، قصة إنسانية مؤثرة لشاب من ذوي الهمم عاد إلى أسرته بعد اختفاء استمر 16 عامًا، في واقعة وصفها أفراد أسرته بأنها "أقرب إلى المعجزة".

العثور عليه داخل إحدى دور رعاية المفقودين


واستضاف البرنامج أسرة الشاب، إلى جانب السيدة سماح، صديقة والدته، التي لعبت دورًا رئيسيًا في الوصول إليه بعد التواصل مع صفحة "أولاد مفقودة" ونشر صورته والمستندات الخاصة به، لتأتي المفاجأة بالعثور عليه داخل إحدى دور رعاية المفقودين.

بعد 16 عامًا من الغياب


وقال والد الشاب، وهو من قرية أبو كبير بمحافظة الشرقية، إن ابنه كان من ذوي الهمم ولا يتحدث منذ طفولته، واختفى عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، مؤكدًا أن الأسرة بحثت عنه في العديد من المحافظات دون جدوى، حتى فقد الأمل في العثور عليه.


في المقابل، أكدت والدته أنها لم تفقد الأمل طوال سنوات الغياب، وظلت تدعو الله وتواصل البحث عنه، رغم مرور السنوات دون أي معلومات عن مكانه.


من جانبها، أوضحت السيدة سماح أنها تواصلت مع صفحة "أولاد مفقودة"، وأرسلت جميع الصور والمستندات المطلوبة، قبل أن تتلقى اتصالًا يؤكد العثور على الشاب، وهو ما تسبب في حالة من الفرحة والبكاء بين أفراد الأسرة.


وأضافت الأسرة أنها توجهت إلى دار الرعاية التي كان يقيم بها الشاب، حيث جرى التأكد من هويته، قبل أن يعود إلى قريته وسط استقبال حافل من الأهالي، الذين شاركوا الأسرة فرحتها بعد سنوات طويلة من الحزن والانتظار.


وشهدت الحلقة لحظات مؤثرة وثقت لقاء الابن بوالديه لأول مرة بعد 16 عامًا، في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا التي عرضها البرنامج.

عمرو الليثي واحد من الناس قصة إنسانية ذوي الهمم أولاد مفقودة المفقودين الشرقية

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