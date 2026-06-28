تفاصيل جريمة مقتل الطالب إيهاب.. مدرس الفيزياء طعنه وطلب فدية من والده

خلال فقرة "حكمت المحكمة" في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تفاصيل واحدة من أبرز القضايا التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين، بعد وقوع جريمة بشعة لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الشكل المأساوي.

وفي بداية الفقرة، قرأ عمرو الليثي منطوق الحكم الصادر في القضية، والذي جاء فيه:

"حكمت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة محمد عبد البديع عبد الواحد الطحاوي بالإعدام شنقًا، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".

واستضاف الليثي خلال الحلقة الحاج أشرف عبد العزيز، والد الطالب المجني عليه، والمحامي الأستاذ محمد شريف، للحديث عن تفاصيل الجريمة وكواليس القضية التي راح ضحيتها الشاب إيهاب.

وقال والد الضحية إن نجله إيهاب كان يذهب لتلقي درس في مادة الفيزياء بإحدى القرى المجاورة، موضحًا: "عندما ذهب إلى الدرس اختفى لفترة طويلة ولم يرد على الهاتف، وبدأ القلق يسيطر عليَّ وعلى والدته، فذهبت للاطمئنان عليه، وعندما وصلت أخبرونا أنه أنهى الدرس وغادر مبكرًا".

وأضاف والد إيهاب: "ظللت لمدة ساعتين أحاول التواصل معه دون جدوى، حتى جاء اتصال من شخص أخبرني بأن ابني معه وأنه مخطوف، وطلب مني دفع مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه".

وأوضح أن أحد أفراد العائلة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لإنقاذ إيهاب، وبعدها تحرك أهالي القرية للبحث عنه، وأصروا على ضرورة إبلاغ الشرطة، وبالفعل تم إخطار الأجهزة الأمنية التي بدأت تحركاتها على الفور للبحث عن الطالب المختفي.

وتابع والد الضحية: "في اليوم التالي، عثر أحد الجيران أثناء وجوده في الأرض الزراعية على جثة شخص، وتعرف شقيقي عليها وكانت الصدمة الكبرى بعدما اكتشفنا أنها جثة ابني إيهاب".

وأشار إلى أنه لم يتخيل للحظة أن مدرس الفيزياء الخاص بنجله يقف وراء الجريمة، موضحًا أن الحقيقة ظهرت بعد جهود رجال الشرطة والتحريات، حيث تبين أن الشوال الذي وُجدت به الجثة مطابق للشوال الموجود داخل شقة المتهم.

وكشف والد إيهاب أن سبب ارتكاب الجريمة يعود إلى دخول المتهم في عالم المراهنات، وخسارته مبالغ مالية كبيرة وتراكم الديون عليه، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة وطلب الفدية، مشيرًا إلى أن المفاجأة كانت أنه كان يشارك الأسرة في البحث عن إيهاب ويظهر تعاطفه معهم ويدعو على الجاني.

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأوضحت التحقيقات أنه بعد علمه بعدم قدرته على إخفاء الجثة قام بتقطيعها ووضعها داخل شوال وإلقائها.

وفي ختام حديثه، أكد والد الضحية أن أهالي القرية وقفوا بجانبه وقدموا له الدعم والتعاطف، مشيرًا إلى أن نجله أقيمت له جنازتان؛ الأولى بعد العثور على جزء من جثمانه، والثانية بعد مرور 14 يومًا عقب استكمال العثور على باقي الجثمان.

وأضاف أن ظهور الحقيقة كان صدمة كبيرة للجميع، خاصة بعدما تبين أن الجريمة كانت مخططًا لها، وأن الدافع وراءها كان المراهنات والديون.

واختتمت الفقرة بالتأكيد على القبض على المتهم وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

ووجه والد الطالب إيهاب رسالة إلى الأسر بضرورة الحذر وعدم منح الثقة الكاملة لأي شخص، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في سرعة كشف ملابسات القضية وضبط الجاني.

ومن جانبه، وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رسالة إلى الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم ومعرفة الأماكن التي يذهبون إليها والأشخاص الذين يتعاملون معهم، داعيًا الله أن يحفظ جميع الأبناء.