قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: العراق يرفع شعار مكافحة الفساد والسلطات تعتقل عددا من النواب والسياسيين
جامعة الإسكندرية: إحالة أطباء بقسم التوليد والنساء بمستشفى الشاطبي انتهت بعدم ثبوت إهمال طبي
خبير إعداد بدني: أستراليا اختبار صعب للفراعنة.. والضغط الجماهيري سلاح ذو حدين
طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه
رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: بدأنا تصنيع القاطرات في مصر ونستعد لتصدير 6 وحدات إلى إيطاليا
تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو
وزير التخطيط: التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة
تبدأ من 17 ألف جنيه.. قائمة أسعار التكييفات 2026
بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟
2450 دولارًا سعر الفدان بمبادرة مزرعتك في مصر للمصريين بالخارج| تفاصيل
مواصفات BYD أتو 3 موديل 2026 الكهربائية.. وهذا سعرها
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل جريمة مقتل الطالب إيهاب.. مدرس الفيزياء طعنه وطلب فدية من والده

واحد من الناس
واحد من الناس

خلال فقرة "حكمت المحكمة" في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي تفاصيل واحدة من أبرز القضايا التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين، بعد وقوع جريمة بشعة لم يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الشكل المأساوي.

وفي بداية الفقرة، قرأ عمرو الليثي منطوق الحكم الصادر في القضية، والذي جاء فيه:

"حكمت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة محمد عبد البديع عبد الواحد الطحاوي بالإعدام شنقًا، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".

واستضاف الليثي خلال الحلقة الحاج أشرف عبد العزيز، والد الطالب المجني عليه، والمحامي الأستاذ محمد شريف، للحديث عن تفاصيل الجريمة وكواليس القضية التي راح ضحيتها الشاب إيهاب.

وقال والد الضحية إن نجله إيهاب كان يذهب لتلقي درس في مادة الفيزياء بإحدى القرى المجاورة، موضحًا: "عندما ذهب إلى الدرس اختفى لفترة طويلة ولم يرد على الهاتف، وبدأ القلق يسيطر عليَّ وعلى والدته، فذهبت للاطمئنان عليه، وعندما وصلت أخبرونا أنه أنهى الدرس وغادر مبكرًا".

وأضاف والد إيهاب: "ظللت لمدة ساعتين أحاول التواصل معه دون جدوى، حتى جاء اتصال من شخص أخبرني بأن ابني معه وأنه مخطوف، وطلب مني دفع مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه".

وأوضح أن أحد أفراد العائلة نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لإنقاذ إيهاب، وبعدها تحرك أهالي القرية للبحث عنه، وأصروا على ضرورة إبلاغ الشرطة، وبالفعل تم إخطار الأجهزة الأمنية التي بدأت تحركاتها على الفور للبحث عن الطالب المختفي.

وتابع والد الضحية: "في اليوم التالي، عثر أحد الجيران أثناء وجوده في الأرض الزراعية على جثة شخص، وتعرف شقيقي عليها وكانت الصدمة الكبرى بعدما اكتشفنا أنها جثة ابني إيهاب".

وأشار إلى أنه لم يتخيل للحظة أن مدرس الفيزياء الخاص بنجله يقف وراء الجريمة، موضحًا أن الحقيقة ظهرت بعد جهود رجال الشرطة والتحريات، حيث تبين أن الشوال الذي وُجدت به الجثة مطابق للشوال الموجود داخل شقة المتهم.

وكشف والد إيهاب أن سبب ارتكاب الجريمة يعود إلى دخول المتهم في عالم المراهنات، وخسارته مبالغ مالية كبيرة وتراكم الديون عليه، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة وطلب الفدية، مشيرًا إلى أن المفاجأة كانت أنه كان يشارك الأسرة في البحث عن إيهاب ويظهر تعاطفه معهم ويدعو على الجاني.

وبعد القبض عليه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأوضحت التحقيقات أنه بعد علمه بعدم قدرته على إخفاء الجثة قام بتقطيعها ووضعها داخل شوال وإلقائها.

وفي ختام حديثه، أكد والد الضحية أن أهالي القرية وقفوا بجانبه وقدموا له الدعم والتعاطف، مشيرًا إلى أن نجله أقيمت له جنازتان؛ الأولى بعد العثور على جزء من جثمانه، والثانية بعد مرور 14 يومًا عقب استكمال العثور على باقي الجثمان.

وأضاف أن ظهور الحقيقة كان صدمة كبيرة للجميع، خاصة بعدما تبين أن الجريمة كانت مخططًا لها، وأن الدافع وراءها كان المراهنات والديون.

واختتمت الفقرة بالتأكيد على القبض على المتهم وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

ووجه والد الطالب إيهاب رسالة إلى الأسر بضرورة الحذر وعدم منح الثقة الكاملة لأي شخص، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في سرعة كشف ملابسات القضية وضبط الجاني.

ومن جانبه، وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رسالة إلى الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم ومعرفة الأماكن التي يذهبون إليها والأشخاص الذين يتعاملون معهم، داعيًا الله أن يحفظ جميع الأبناء.

عمرو الليثي واحد من الناس جريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

الاهلي

مقابل 40 مليون جنيه لمدة 4 مواسم.. نجم إنبي ينضم للأهلي

طارق حامد

خلاف حاد داخل الزمالك على المنصب الجديد لطارق حامد

كندا وجنوب أفريقيا

كأس العالم .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كندا وجنوب أفريقيا

بالصور

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد