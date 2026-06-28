والد ضحية حادث حدائق الأهرام: لن أتنازل عن حق ابنتي.. ويكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

أكد والد هدير، بائعة الشاي التي لقيت مصرعها في حادث حدائق الأهرام، تمسكه بحق ابنته ورفضه أي محاولات للتنازل عن القضية، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول الواقعة خلال أول ظهور إعلامي له.

الكفاح وتحمل المسؤولية

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه كان يحلم برؤية ابنته في حفل زفافها، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا للكفاح وتحمل المسؤولية، إذ كانت تعمل وتعتمد على نفسها، وهو ما جعله يشعر بالفخر بها.

التنازل عن القضية

وأضاف أن موقفه لن يتغير مهما كانت الظروف، مدعيًا أن والد المتهمة عرض عليه مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل التنازل عن القضية، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن مطلبه الوحيد هو القصاص وفقًا للقانون.

وأعرب والد الضحية عن حزنه وغضبه مما تعرضت له ابنته، مشيرًا إلى أن من يتسبب في وقوع حادث ثم يغادر المكان دون تقديم المساعدة يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبيرة.

اتفاقات مع أسرة المتهمة

كما نفى بشكل قاطع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات أو اتفاقات مع أسرة المتهمة لإنهاء القضية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق آخر، أوضح أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل والمنسوبة لابنته ليست صورًا حقيقية، وإنما جرى إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تداول تلك الصور تسبب في تضليل كثير من المتابعين وإثارة حالة من الالتباس حول الواقعة.

استكمال الإجراءات القانونية

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في سير العدالة، وتمسكه باستكمال الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم، مشددًا على أنه لن يتنازل عن حق ابنته.