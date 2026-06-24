عبد الناصر زيدان: عربات الشاي في الطرق "مشاريع موت".. وحدائق الأهرام قنبلة موقوتة بسبب الإهمال

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن حادث وفاة بائعة الشاي هدير كشف حجم الإهمال الموجود في بعض المناطق، متسائلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد وقوع الحادث.

وقال عبدالناصر زيدان، خلال تصريحات ببرنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة "Modern MTI": "كنت دائمًا أرى هدير بائعة الشاي لأنها كانت في طريقي إلى المنزل، والجميع يتحدث عن الحادث، لكن جوهر القضية هو الإهمال".

وأضاف: "هدير توفيت، وأهلها استقبلوا العزاء، لكن هل تغيّر شيء على أرض الواقع؟ هل اختفت عربات الشاي الموجودة على الطرق؟".

وتابع: "عربات الشاي المنتشرة على الطرق مشاريع موت، وأنا لا ألوم أحدًا بعينه، لكن أين دور المحليات؟ ففي نفس مكان الحادث الذي شهد وفاة هدير، تواجدت عربية شاي جديدة، وهي قريبة من طريق المتحف المصري الكبير".



وانتقد زيدان الأوضاع في منطقة حدائق الأهرام، قائلًا: "حدائق الأهرام أصبحت قنبلة في ملف التطوير، فهناك وقائع سرقة وتحرش وتعديات على الممتلكات، ولا حياة لمن تنادي من جانب المحليات ومحافظ الجيزة".

وأضاف: "لولا يقظة رجال الأمن والشركات العاملة هناك، لما شعرنا بهذا القدر من الأمان في حدائق الأهرام، وأوجه لهم الشكر على جهودهم".

كما تساءل زيدان بشأن قرارات البناء بالمنطقة، قائلًا: "محافظ الجيزة وافق مؤخرًا على تعليات إضافية في حدائق الأهرام، فهل قبل الموافقة تم التأكد من قدرة الأساسات على تحمل هذه الزيادات أم لا، وهل تم معاينة العمارات؟".

وأوضح أن المنطقة تضم عددًا كبيرًا من المنشآت غير المرخصة، مضيفًا: "هناك نحو 25 ألف محل غير مرخص في حدائق الأهرام، والكثير من الأمور تسير بشكل خاطئ، ولا نجد استجابة حقيقية".

واختتم تصريحاته محذرًا من تفاقم الأوضاع، قائلًا: "أخشى أن تشهد حدائق الأهرام كوارث لا أحد يستطيع التعامل معها، وأتساءل: أين محافظ الجيزة مما يحدث؟".