من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

حادث بدا وكأنه واقعة مرورية عابرة، لكنه تحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بعد ظهور روايات متناقضة وشهادات قلبت المشهد بالكامل فلم تكن هدير محمد شعبان تتوقع أن يوم عملها المعتاد بجوار عربة الشاي في منطقة حدائق الأهرام سيكون الأخير في حياتها. ففي لحظات خاطفة.

صباح عادي انتهى بمأساة

اخترقت سيارة مسرعة هدوء الشارع لتصطدم بعربة المشروبات، مخلفة مشهدا مأساويا أسفر عن وفاة هدير وإصابة سيدة أخرى كانت برفقتها.

في البداية، بدا الأمر وكأنه حادث سير تقليدي ناتج عن فقدان السيطرة على عجلة القيادة، لكن الساعات التالية حملت تفاصيل أكثر تعقيدًا، دفعت القضية إلى صدارة اهتمام الرأي العام.

اعتراف أولي ثم رواية جديدة

مع وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، أقر أحد المراهقين الموجودين داخل السيارة بأنه كان يقود المركبة وقت وقوع التصادم وبدا أن التحقيقات تسير في اتجاه واضح، خاصة بعد ثبوت عدم امتلاكه رخصة قيادة.

إلا أن المفاجأة جاءت داخل أروقة نيابة الطفل، حيث استمرت التحقيقات المتواصلة نحو 12 ساعة وخلالها تراجع المتهم عن أقواله الأولى، مؤكدًا أن الفتاة التي كانت برفقته هي من تولت قيادة السيارة قبل لحظات من الحادث.

وأوضح أن اعترافه السابق جاء بدافع حمايتها من المساءلة القانونية، نظرًا لعلاقة صداقة تجمعهما منذ سنوات طويلة.

شهادات تقلب المشهد

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ استمعت النيابة إلى عدد من الشهود والعاملات بمحيط عربة الشاي.

وجاءت بعض الشهادات متوافقة مع الرواية الجديدة، حيث أكد شهود أنهم شاهدوا فتاة خلف عجلة القيادة لحظة الاصطدام.

هذه الأقوال دفعت جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص، مع مراجعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالخبراء الفنيين لإعادة بناء تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

تقرير طبي يكشف حجم المأساة

وأظهرت التقارير الطبية أن هدير وصلت إلى المستشفى جثة هامدة متأثرة بإصابات بالغة ومتعددة، شملت جروحا قطعية وكسورا واشتباه نزيف داخلي وإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من الجسد، ما عكس شدة قوة الاصطدام.

قرارات حاسمة وتحقيقات مستمرة

أمام تضارب الروايات وتشعب المسؤوليات، قررت النيابة حبس الطفلين ووالد مالك السيارة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة والإصابة الخطأ والقيادة دون ترخيص وتمكين قاصر من استخدام سيارة بالمخالفة للقانون.

كما أمرت بفحص السيارة، ومعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، وإعداد تقارير فنية وطبية شاملة.

البحث عن الحقيقة

ورغم صدور قرارات الحبس، لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات عدة، في انتظار ما ستكشفه الأدلة الفنية النهائية وبين روايات متغيرة وشهادات متعارضة، تبقى الحقيقة الكاملة رهن التحقيقات الجارية، بينما تحولت قصة هدير من حادث مروري مؤلم إلى قضية تطرح تساؤلات واسعة حول مسؤولية القُصّر والرقابة الأسرية وأمان الطرق.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الضحية العدالة، يظل السؤال الأبرز من كان خلف عجلة القيادة في اللحظة التي غيرت مصير هدير إلى الأبد؟