قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي يتراجع في البنوك المصرية ويسجل 13.25 جنيهًا
دعاء لطلبة الثانوية العامة.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام
حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام
أمينة الدسوقي

حادث بدا وكأنه واقعة مرورية عابرة، لكنه تحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بعد ظهور روايات متناقضة وشهادات قلبت المشهد بالكامل فلم تكن هدير محمد شعبان تتوقع أن يوم عملها المعتاد بجوار عربة الشاي في منطقة حدائق الأهرام سيكون الأخير في حياتها. ففي لحظات خاطفة.

صباح عادي انتهى بمأساة

اخترقت سيارة مسرعة هدوء الشارع لتصطدم بعربة المشروبات، مخلفة مشهدا مأساويا أسفر عن وفاة هدير وإصابة سيدة أخرى كانت برفقتها.

في البداية، بدا الأمر وكأنه حادث سير تقليدي ناتج عن فقدان السيطرة على عجلة القيادة، لكن الساعات التالية حملت تفاصيل أكثر تعقيدًا، دفعت القضية إلى صدارة اهتمام الرأي العام.

اعتراف أولي ثم رواية جديدة

مع وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، أقر أحد المراهقين الموجودين داخل السيارة بأنه كان يقود المركبة وقت وقوع التصادم وبدا أن التحقيقات تسير في اتجاه واضح، خاصة بعد ثبوت عدم امتلاكه رخصة قيادة.

المتهمان

إلا أن المفاجأة جاءت داخل أروقة نيابة الطفل، حيث استمرت التحقيقات المتواصلة نحو 12 ساعة وخلالها تراجع المتهم عن أقواله الأولى، مؤكدًا أن الفتاة التي كانت برفقته هي من تولت قيادة السيارة قبل لحظات من الحادث.

هدير بائعة القهوة

وأوضح أن اعترافه السابق جاء بدافع حمايتها من المساءلة القانونية، نظرًا لعلاقة صداقة تجمعهما منذ سنوات طويلة.

شهادات تقلب المشهد

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ استمعت النيابة إلى عدد من الشهود والعاملات بمحيط عربة الشاي.

وجاءت بعض الشهادات متوافقة مع الرواية الجديدة، حيث أكد شهود أنهم شاهدوا فتاة خلف عجلة القيادة لحظة الاصطدام.

هذه الأقوال دفعت جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص، مع مراجعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالخبراء الفنيين لإعادة بناء تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

تقرير طبي يكشف حجم المأساة

وأظهرت التقارير الطبية أن هدير وصلت إلى المستشفى جثة هامدة متأثرة بإصابات بالغة ومتعددة، شملت جروحا قطعية وكسورا واشتباه نزيف داخلي وإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من الجسد، ما عكس شدة قوة الاصطدام.

قرارات حاسمة وتحقيقات مستمرة

أمام تضارب الروايات وتشعب المسؤوليات، قررت النيابة حبس الطفلين ووالد مالك السيارة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة والإصابة الخطأ والقيادة دون ترخيص وتمكين قاصر من استخدام سيارة بالمخالفة للقانون.

كما أمرت بفحص السيارة، ومعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، وإعداد تقارير فنية وطبية شاملة.

البحث عن الحقيقة

ورغم صدور قرارات الحبس، لا تزال القضية مفتوحة على احتمالات عدة، في انتظار ما ستكشفه الأدلة الفنية النهائية وبين روايات متغيرة وشهادات متعارضة، تبقى الحقيقة الكاملة رهن التحقيقات الجارية، بينما تحولت قصة هدير من حادث مروري مؤلم إلى قضية تطرح تساؤلات واسعة حول مسؤولية القُصّر والرقابة الأسرية وأمان الطرق.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الضحية العدالة، يظل السؤال الأبرز من كان خلف عجلة القيادة في اللحظة التي غيرت مصير هدير إلى الأبد؟

هدير محمد هدير محمد شعبان عربة الشاي وفاة هدير فتاة الشاي بائعة الشاي حادث دهس فتاة حدائق الاهرام واقعة حدائق الاهرام دهس بائعه الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

فريق طبى

صحة الدقهلية: مستشفى أجا ينقذ صبيا من إصابة خطيرة ووحدة الأسنان تنهي معاناة عشرات الأطفال

تعليم قنا

تعليم قنا: اعتماد 18مؤسسة تعليمية ضمن خطة الوزارة الشاملة لرفع كفاءة المنظومة

طفايات الحريق

ضبط منشأة غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر بإمبابة

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد