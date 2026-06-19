أول تعليق من كنزي صديقة هدير فتاة عربة الشاي ضحية الدهس بحدائق الأهرام

كشفت كنزي الفتاة المصابة في حادث حدائق الأهرام، وصديقة هدير فتاة عربة الشاي ضحية الدهس في حادث حدائق الأهرام، تفاصيل ما جرى في الحادث.

وأضاف كنزي في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن mti تقديم الإعلامية فاتن عقد المعبود: احنا بنتين بنشتغل على أكل عيشنا وأهلنا ملهمش غيرنا، وهدير بتنزل كل يوم عشان تساعد أهلها في المصاريف.

تفاصيل الحادث

وأكملت: العربية كانت ماشية بسرعة عاليا جدًا وخبطتنا احنا الاتنين، ومن سرعة العربية الاكصدامين لزقوا في بعض وهدير في النص، لدرجة إن جلد جسم هدير كان في قلب العربية، أنا وهدير منا مع بعض وكل وفي لحظة وكانت بتكلمني عن خطيبها ونفسها ترجعله.

وتابعت: كنا بناخد 300 جنيه في 12 ساعة واحنا شغالين على عربية مش بتاعتنا، وأنا أم لأربع أولاد واتصابت في الحادثة ولو مت كانوا عيالي اتشردوا، بقول لأهل الولد والبنت راعوا ربنا في ولاد الناس اللي بتاكل عيش.