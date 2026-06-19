حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس الطالب ووالده في واقعة دهس هدير بائعة الشاي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

اتهامات مباشرة للطالب والتحقيق مع الأب

وجهت جهات التحقيق للطالب تهمة التسبب خطأً في وفاة المجني عليها، نتيجة القيادة برعونة ودون الحصول على رخصة قيادة، بينما تُجرى التحقيقات مع والده لبيان مدى مسؤوليته بعد تمكين نجله القاصر من قيادة السيارة رغم عدم أحقيته القانونية.

تحريات وفحص فني للسيارة

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وندب لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير عن حالتها الفنية، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسماع أقوال الشهود والفتاة التي كانت برفقة المتهم وقت الواقعة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه بتاريخ 18 يونيو الجاري، تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي سارية التراخيص، كان يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، والسيارة مملوكة لوالده، وبرفقته صديقته، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسيدة كانت تقف بجوار عربة لبيع المشروبات على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة السيدة في الحال، فضلًا عن حدوث تلفيات بالسيارة.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارة وقائدها فور وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.