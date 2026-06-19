قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل غياب نيمار عن مواجهة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026
تحذير استخباراتي أمريكي من خطوات إسرائيلية قد تقوض جهود التوصل لاتفاق مع إيران
عمدة نيويورك يهاجم «أيباك»: تضخ أموالًا مشبوهة للحفاظ على نفوذها
حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام
نيران صديقة.. أمريكا تتقدم على أستراليا بهدف في كأس العالم 2026
تقرب إلى الله وإحياءً للسنة.. موعد صيام يوم عاشوراء 2026 وفضل هذا اليوم المبارك
انخفاض تاريخي في الأسعار.. تحذير برلماني من المضاربة على الذهب
ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو
رسميًا .. نيمار خارج قائمة البرازيل لمواجهة هايتي في كأس العالم 2026
أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي
بعد التألق في كأس العالم.. مصطفى شوبير علي رادار الدوري الإنجليزي
خبراء يحذرون من استمرار موجة التضخم في الولايات المتحدة رغم فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد دهس بائعة شاي بحدائق الأهرام.. ما عقوبة القيادة دون رخصة في القانون؟

واقعة حدائق الأهرام
واقعة حدائق الأهرام
عبد الرحمن سرحان

أعادت واقعة اتهام طفل بدهس فتاة تعمل بائعة شاي في منطقة حدائق الأهرام، الجدل مجددًا حول مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة قانونية، والعقوبات التي حددها قانون المرور لمواجهة هذه المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

ووجهت جهات التحقيق عدة اتهامات للطفل المتهم في الواقعة، من بينها القيادة دون رخصة، وهي إحدى المخالفات التي شدد المشرع على معاقبة مرتكبيها للحد من الحوادث والحفاظ على أمن الطرق.

عقوبة القيادة دون رخصة

حدد قانون المرور عقوبات القيادة دون رخصة في المادة (74) والمادة (75 مكرر)، حيث نص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه على المخالف، مع جواز الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أجاز القانون التصالح في هذه المخالفة مقابل سداد مبلغ 50 جنيهًا، وفي حال عدم التصالح؛ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

عقوبة انتهاء رخصة القيادة

وفي حال قيادة مركبة برخصة منتهية؛ نص القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 جنيهًا، مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، بالإضافة إلى سداد قيمة التصالح المقررة قانونًا.

مخالفة السير بدون رخصة قيادة

وأكد قانون المرور في المادة (75 مكرر) أن قائد المركبة الذي يسير على الطرق العامة دون الحصول على رخصة قيادة يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع اتخاذ إجراءات سحب الرخص حال عدم سداد قيمة التصالح المحددة.

تشديد لمواجهة الحوادث

ويهدف المشرع من خلال هذه العقوبات إلى الحد من ظاهرة قيادة المركبات دون تراخيص قانونية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من حوادث يكون طرفها سائقون غير مؤهلين أو غير حاصلين على رخص القيادة اللازمة، بما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

فتاة حدائق الأهرام طفل حدائق الأهرام البرلمان قانون المرور مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

مركز شباب الحرمين

تشابك وتعدٍ وصفع على الوجه.. مشاجرة بين مسئولين داخل حمام سباحة بالإسكندرية

مركز شباب الحرمين

مركز شباب الحرمين يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة حمام السباحة بالإسكندرية

بالصور

علاج جيني بجرعة واحدة قد يخفض الكوليسترول الضار لسنوات.. ما قصته؟

نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني
نتائج مبشرة لعلاج الكوليسترول الجيني

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة
صورة من الجنازة

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج وصوص الثوم.. تصلح للغداء وطعمها لذيذ

طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج
طريقة عمل رول الكوسة بالدجاج

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد