بعد دهس بائعة شاي بحدائق الأهرام.. ما عقوبة القيادة دون رخصة في القانون؟

أعادت واقعة اتهام طفل بدهس فتاة تعمل بائعة شاي في منطقة حدائق الأهرام، الجدل مجددًا حول مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة قانونية، والعقوبات التي حددها قانون المرور لمواجهة هذه المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

ووجهت جهات التحقيق عدة اتهامات للطفل المتهم في الواقعة، من بينها القيادة دون رخصة، وهي إحدى المخالفات التي شدد المشرع على معاقبة مرتكبيها للحد من الحوادث والحفاظ على أمن الطرق.

عقوبة القيادة دون رخصة

حدد قانون المرور عقوبات القيادة دون رخصة في المادة (74) والمادة (75 مكرر)، حيث نص على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه على المخالف، مع جواز الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أجاز القانون التصالح في هذه المخالفة مقابل سداد مبلغ 50 جنيهًا، وفي حال عدم التصالح؛ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

عقوبة انتهاء رخصة القيادة

وفي حال قيادة مركبة برخصة منتهية؛ نص القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 جنيهًا، مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، بالإضافة إلى سداد قيمة التصالح المقررة قانونًا.

مخالفة السير بدون رخصة قيادة

وأكد قانون المرور في المادة (75 مكرر) أن قائد المركبة الذي يسير على الطرق العامة دون الحصول على رخصة قيادة يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع اتخاذ إجراءات سحب الرخص حال عدم سداد قيمة التصالح المحددة.

تشديد لمواجهة الحوادث

ويهدف المشرع من خلال هذه العقوبات إلى الحد من ظاهرة قيادة المركبات دون تراخيص قانونية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من حوادث يكون طرفها سائقون غير مؤهلين أو غير حاصلين على رخص القيادة اللازمة، بما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.