أول تعليق من والد جودي على واقعة حدائق الأهرام: إزاي يبدلوا مكانهم في 3 ثواني؟

واصل هشام سلامة، والد الفتاة المتهمة في واقعة حادث حدائق الأهرام، سرد روايته بشأن الحادث، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض.

تفاصيل الواقعة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل إن بعض الصور أو المقاطع التي يتم الإشارة إليها لا تثبت بشكل كامل تفاصيل الواقعة، مشددًا على أنه لا توجد أدلة مصورة واضحة كما يُروج، وأن كثيرًا من الأحداث تم تفسيرها بشكل خاطئ.

لحظات الارتباك الأولى

وأضاف أن الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة كانوا في إطار تجمع من زملاء المدرسة، مؤكدًا أن النزول من السيارة تم بطريقة طبيعية، وأن بعض الشهادات تم فهمها بشكل غير دقيق في لحظات الارتباك الأولى بعد الحادث.



وأشار إلى أن والد مروان، كان في حالة انفعال وبدأ في الصراخ بكلمات غير واضحة عقب الواقعة، وهو ما تسبب في سوء فهم من بعض المتواجدين، الذين اعتقدوا في البداية أن هناك اتهامًا مباشرًا لأحد الأطراف.

تبديل أماكن داخل السيارة

كما أوضح أن الحديث عن تبديل أماكن داخل السيارة خلال ثوانٍ معدودة “غير منطقي”، مؤكدًا أن تسلسل الأحداث لم يكن يسمح بذلك الزمن القصير، خاصة في ظل حالة الارتباك التي صاحبت الواقعة.



واختتم والد المتهمة تصريحاته بالتأكيد على أن كاميرات المراقبة والتحقيقات الرسمية هي الجهة الوحيدة القادرة على حسم الجدل، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الروايات غير المكتملة، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.