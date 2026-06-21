قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة السورية مرام علي: بحب سعاد حسني والعندليب
لامين يامال: التسجيل في كأس العالم حلم تحقق.. وأهدي هدفي لوالدتي وأهل ماتارو
الفنانة السورية مرام علي: مصر تشهد تطورا سريعا وستصل للعالمية بعد 5 سنوات
دعاء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات.. كلمات تقوي الحفظ والفهم
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
من كندا.. محمد عراقي يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا
مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا: الروح الرياضية لديهم منعدمة
التدريب المصري التركي يثير اهتمام إسرائيل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
كريمة عوض: تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد
سالم الدوسري: الخسارة أمام إسبانيا مؤلمة.. وسنقاتل لحسم التأهل بأيدينا
والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط
عقب الهزيمة من إسبانيا برباعية.. نجم السعودية: سنتعلم من الأخطاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول تعليق من والد جودي على واقعة حدائق الأهرام: إزاي يبدلوا مكانهم في 3 ثواني؟

حادث حدائق الأهرام
حادث حدائق الأهرام
محمد البدوي

واصل هشام سلامة، والد الفتاة المتهمة في واقعة حادث حدائق الأهرام، سرد روايته بشأن الحادث، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض.

 تفاصيل الواقعة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل إن بعض الصور أو المقاطع التي يتم الإشارة إليها لا تثبت بشكل كامل تفاصيل الواقعة، مشددًا على أنه لا توجد أدلة مصورة واضحة كما يُروج، وأن كثيرًا من الأحداث تم تفسيرها بشكل خاطئ.

لحظات الارتباك الأولى

وأضاف أن الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة كانوا في إطار تجمع من زملاء المدرسة، مؤكدًا أن النزول من السيارة تم بطريقة طبيعية، وأن بعض الشهادات تم فهمها بشكل غير دقيق في لحظات الارتباك الأولى بعد الحادث.


وأشار إلى أن والد مروان، كان في حالة انفعال وبدأ في الصراخ بكلمات غير واضحة عقب الواقعة، وهو ما تسبب في سوء فهم من بعض المتواجدين، الذين اعتقدوا في البداية أن هناك اتهامًا مباشرًا لأحد الأطراف.

تبديل أماكن داخل السيارة 

كما أوضح أن الحديث عن تبديل أماكن داخل السيارة خلال ثوانٍ معدودة “غير منطقي”، مؤكدًا أن تسلسل الأحداث لم يكن يسمح بذلك الزمن القصير، خاصة في ظل حالة الارتباك التي صاحبت الواقعة.


واختتم والد المتهمة تصريحاته بالتأكيد على أن كاميرات المراقبة والتحقيقات الرسمية هي الجهة الوحيدة القادرة على حسم الجدل، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الروايات غير المكتملة، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

هشام سلامة حادث حدائق الأهرام حدائق الأهرام نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

ترشيحاتنا

عامر عامر

عامر عامر يجدد لغزل المحلة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

كاف

كاف يقرر تمديد موعد تراخيص الأندية للموسم القادم.. تفاصيل

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

المزيد