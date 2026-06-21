شقيقة ضحية مشاهير الموتوسيكلات تنهار بالبكاء: الحادث حرق قلوب الأسرة وأطفاله كانوا شهودا

كشفت الفنانة نهى صالح، شقيقة ضحية حادث “مشاهير الموتوسيكلات” الذي وقع بالطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية، عن تفاصيل مأساوية حول الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، مؤكدة أنه تسبب في ألم كبير لأسرته وزوجته وأطفاله، واصفة ما حدث بأنه “حرق قلوب الأسرة بالكامل”.

نوبة بكاء على الهواء

ودخلت شقيقة الضحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن صدمة الأسرة من الحادث الأليم، مؤكدة ثقتها في الأجهزة الأمنية وقدرتها على ضبط المتسبب في الواقعة في أقرب وقت.

كشف الحقيقة كاملة

وأشارت إلى أنها تابعت بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي دافعت عن سائق المركبة الأخرى، معتبرة أن هناك “تفسيرًا خاطئًا للفيديو المتداول”، وشددت على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية لكشف الحقيقة كاملة.

وأوضحت أن شقيقها كان يبلغ من العمر 39 عامًا، ويعمل في مجال الدراجات النارية ويمتلك معرضًا خاصًا بها، وكان يمارس هذه الهواية منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن الحادث وقع بشكل مأساوي أمام أطفاله الذين كانوا برفقته وقت الواقعة، لافتة إلى أنه كان أبًا لثلاثة أبناء: ولدين وبنت.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في أجهزة الأمن في كشف ملابسات الحادث وضبط المسؤول عنه، وتحقيق العدالة.