صديقة هدير بائعة الشاي تكشف كواليس صادمة للحادث: كانت تبحث عن لقمة العيش

كشفت كنزي، صديقة هدير بائعة الشاي التي لقيت مصرعها في واقعة الدهس بمنطقة حدائق الأهرام، تفاصيل مؤثرة عن حياة الراحلة والظروف التي كانت تمر بها قبل الحادث، مؤكدة أنها كانت تسعى لكسب رزقها بالحلال ولم تكن طرفًا في أي خلافات.

سمعة طيبة بين الجميع

وقالت كنزي، خلال حوارها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن هدير كانت تتمتع بسمعة طيبة بين جميع من يعرفونها، وكانت تعمل لساعات طويلة من أجل توفير مصدر دخل يساعدها على مواجهة أعباء الحياة.



وأضافت أن الراحلة كانت محبوبة من الجميع داخل المنطقة، ولم تكن تفتعل المشكلات مع أحد، مشيرة إلى أن خبر وفاتها أصاب أصدقاءها ومعارفها بحالة من الصدمة والحزن الشديد.



وأكدت صديقة هدير أن الجميع لا يزالون غير مصدقين ما حدث، خاصة أن الضحية كانت تخرج يوميًا بحثًا عن رزقها ولم تتوقع أسرتها أو أصدقاؤها أن تنتهي رحلتها بهذه الطريقة المأساوية.



وأشارت إلى أن حالة من التعاطف الكبير سادت بين أهالي المنطقة بعد الواقعة، في ظل حالة الحزن التي خلفها رحيل هدير، داعية الجميع إلى الوقوف بجوار أسرتها في هذه المحنة الصعبة.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ذكرى هدير ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفها، متمنية أن تنال حقها عبر الإجراءات القانونية الجارية والتحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة.