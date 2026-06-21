صفاء أبو السعود تطلق مسلسل “يا خبر أبيض” عبر صفحة “يوميات صفصف” على مواقع التواصل

أعلنت النجمة صفاء أبو السعود عن انطلاق أحدث أعمالها الدرامية القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة “يوميات صفصف”، حيث تقدم مسلسلًا جديدًا يحمل اسم “يا خبر أبيض”، في تجربة فنية تعتمد على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية.

ويشارك صفاء أبو السعود في بطولة المسلسل الفنان القدير أحمد صيام، الذي يجدد تعاونه معها بعد النجاحات التي حققاها معًا في أعمال سابقة، ويقدم العمل مجموعة من المواقف الاجتماعية والإنسانية في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما، بما يتناسب مع طبيعة العرض الرقمي السريع.

وكشفت النجمة صفاء ابو السعود عن برومو دعائي عبارة عن اغنية تقدمها بنظام الدويتو تجمعها مع الفنان احمد صيام وهي من الحان وموسيقى شريف حمدان

كلمات عبد الله حسن، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان ناجي سعد ولاشينة لاشين ورانيا فتح الله ومصطفي درويش وحلمي فودة ونجاح حسن وعبير مكاوي ووفاء السيد، ومن الشباب على ايمن، وعبده بكرى وليلى عبد القادر من مسابقة شباب ابداع، والعمل من اخراج تامر شحاته تأليف احمد القصبى.

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل “يا خبر أبيض” يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر صفحات “يوميات صفصف” على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من 1 يوليو المقبل، ليستكمل المشروع نجاحه في الوصول إلى الجمهور من خلال المحتوى الرقمي الهادف.