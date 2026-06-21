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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثاني.. رئيس مدينة قويسنا تتابع طفلتين فقدا أمهما في حادث على الطريق الزراعي

رئيس مدينة قويسنا
رئيس مدينة قويسنا
مروة فاضل

واصلت هناء عقيلة رئيس مجلس مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، ومأمور مركز شرطة قويسنا زياراتهما للاطمئنان على مصابي حادث التوكتوك، بحضور الدكتور نجم ممدوح مدير المستشفى. 

واصطحبت عقيلة ألعاب وهدايا لطفلتين فقدا والدتهم وأشقائهم في حادث تصادم توك توك بسيارة نقل علي الطريق الزراعي مما أدي إلي مصرع سيدة وابناءها الاثنين واصيب اثنين من بناتها. 

وخلال الزيارة، تم الاطمئنان على الحالة الصحية للطفلتين جنا وجودي أشرف، واللتين تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية لهما حتى تمام الشفاء.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومصابين ومتوفيين علي الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر ابنهس. 

بالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك اثناء وقوف التوكتوك عادت عليه السيارة مما أدى إلى دهس التوكتوك بمستقليه. 

وتبين مصرع أم وأبنائها وهم فاتن فريد 38 سنة ونجليها يوسف أشرف 12 سنة والذي كان يقود التوكتوك وقت وقوع الحادث وفريد أشرف 7 سنوات فيما أُصيبت بناتها جنى أشرف 8 سنوات وجودي أشرف 4 سنوات.

فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية قويسنا حادث

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