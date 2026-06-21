ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

تحتوي المانجو على الألياف وانزيمات هاضمة تفيد الجهاز الهضمي وملين يمنع الإمساك، وعلى العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفولات والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم ( A . E .K .C .Foliate . Ca

Potassium . Magnesium )

كما انها تحتوي على مضادات الاكسدة ويحارب التجاعيد والالتهابات وأضرار الأشعة والسرطان ويقوي المناعة (بولي فينول ، بيتا كاروتين ، لوتين ، زيازانثين ، فيتامين A ) .

فوائد المانجو..

١- غنية بالفيتامينات والمعادن..

حبة مانجو متوسطة بتدي جسمك تقريباً ٦٧٪ من احتياجه اليومي من فيتامين C، وكمان فيتامين A وB6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

٢- قوية في مقاومة الأكسدة..

المانجو فيها مركبات زي المانجيفيرين والبيتا كاروتين اللي بتحارب الجذور الحرة وبتقلل الالتهابات، وده بيساعد في الوقاية من أمراض كتير.

٣- بتدعم المناعة..

فيتامين C + فيتامين A + مضادات الأكسدة = جهاز مناعي أقوى وأكثر كفاءة في مقاومة العدوى.

٤-مفيدة للهضم..

المانجو فيها إنزيمات هاضمة طبيعية زي الأميليز، وكمان ألياف غذائية بتنظّم حركة الأمعاء وبتمنع الإمساك.

٥- تحسن صحة العين..

البيتا كاروتين واللوتين الموجودين فيها بيحموا العين من التلف وبيقللوا خطر إعتام عدسة العين مع الوقت.

٦- تدعم صحة القلب..

البوتاسيوم والمغنيسيوم فيها بيساعدوا في تنظيم ضغط الدم، والألياف بتقلل نسبة الكوليسترول الضار.

٧- تحسن البشرة والشعر..

فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، وفيتامين A بيساعد في تجديد خلايا الجلد وصحة فروة الرأس.

٨- تساعد على التركيز والمزاج..

فيتامين B6 الموجود فيها بيدخل في تكوين السيروتونين والدوبامين — هرمونات السعادة والتركيز.

المصدر..هيلثى لاين