ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

تحتوي المانجو على الألياف وانزيمات هاضمة تفيد الجهاز الهضمي وملين يمنع الإمساك، وعلى العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الفولات والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم ( A . E .K .C .Foliate . Ca
Potassium . Magnesium )
كما انها تحتوي على مضادات الاكسدة ويحارب التجاعيد والالتهابات وأضرار الأشعة والسرطان ويقوي المناعة (بولي فينول ، بيتا كاروتين ، لوتين ، زيازانثين ، فيتامين A ) .
فوائد المانجو..
١- غنية بالفيتامينات والمعادن..
حبة مانجو متوسطة بتدي جسمك تقريباً ٦٧٪ من احتياجه اليومي من فيتامين C، وكمان فيتامين A وB6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم.
٢- قوية في مقاومة الأكسدة..
المانجو فيها مركبات زي المانجيفيرين والبيتا كاروتين اللي بتحارب الجذور الحرة وبتقلل الالتهابات، وده بيساعد في الوقاية من أمراض كتير.
٣- بتدعم المناعة..
فيتامين C + فيتامين A + مضادات الأكسدة = جهاز مناعي أقوى وأكثر كفاءة في مقاومة العدوى.
٤-مفيدة للهضم..
المانجو فيها إنزيمات هاضمة طبيعية زي الأميليز، وكمان ألياف غذائية بتنظّم حركة الأمعاء وبتمنع الإمساك.
٥- تحسن صحة العين..
البيتا كاروتين واللوتين الموجودين فيها بيحموا العين من التلف وبيقللوا خطر إعتام عدسة العين مع الوقت.
٦- تدعم صحة القلب..
البوتاسيوم والمغنيسيوم فيها بيساعدوا في تنظيم ضغط الدم، والألياف بتقلل نسبة الكوليسترول الضار.
٧- تحسن البشرة والشعر..
فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، وفيتامين A بيساعد في تجديد خلايا الجلد وصحة فروة الرأس.
٨- تساعد على التركيز والمزاج..
فيتامين B6 الموجود فيها بيدخل في تكوين السيروتونين والدوبامين — هرمونات السعادة والتركيز.
المصدر..هيلثى لاين