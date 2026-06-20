"ربوا أولادكم".. نشأت الديهي يوجه رسالة بشأن حادث دهس فتاة حدائق الأهرام

وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة عاجلة إلى المجتمع، تعليقًا على قضية دهس فتاة حدائق الأهرام، والتي أمرت النيابة العامة فيها بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الواقعة "تقطع القلب"، مؤكدًا أن ما حدث أسفر عن وفاة فتاة بريئة نتيجة ما وصفه بـ"الرعونة وسوء التصرف"، مشددًا على أن الضحية إنسانة فقدت حياتها دون ذنب، بغض النظر عن طبيعة عملها.

وأضاف أنه لا يتناول القضية من زاوية التريند أو الإثارة، وإنما من منظور أوسع يتعلق بعدة أبعاد اجتماعية خطيرة، موضحًا أن القضية تكشف، بحسب وصفه، ثلاث أزمات متداخلة.

وأشار إلى أن "المصيبة الأولى" تتمثل في وفاة فتاة بريئة، بينما تتعلق "المصيبة الثانية" بأطراف أخرى في القضية، بينهم شاب وفتاة يواجهون تداعيات اجتماعية وقانونية، داعيًا إلى ضرورة مراجعة أساليب التربية والمتابعة الأسرية.

وانتقد الديهي ما وصفه بـ"غياب الرقابة الأسرية"، متسائلًا عن كيفية السماح بقيادة سيارة دون رخصة، مؤكدًا أن كثيرًا من الحوادث يكون ضحاياها في الأساس نتيجة تقصير في التربية والمتابعة.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع يشهد حالة من العصبية والانقسام، داعيًا إلى ضرورة التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء التهويل أو التفاعل العاطفي المفرط مع القضايا، مع التأكيد على أهمية تحمل كل طرف لمسؤوليته.