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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكري: سؤال نشأت الديهي لترامب حول سد النهضة أثار اهتمامًا واسعًا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن السؤال الذي وجهه الإعلامي نشأت الديهي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات قمة السبع، بشأن ملف سد النهضة والأمن المائي المصري، أثار اهتمامًا كبيرًا داخل الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لحساسية وأهمية القضية بالنسبة للأمن القومي المصري.

سؤال مباشر حول الدعم الأمريكي لمصر

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن سؤال نشأت الديهي جاء واضحًا ومباشرًا، حيث استفسر من الرئيس الأمريكي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم مصر في ملف أمنها المائي، وفي حال الموافقة، كيف ومتى سيتم هذا الدعم.

وأشار إلى أن هذا النوع من الأسئلة يعكس أهمية تسليط الضوء الإعلامي على القضايا الاستراتيجية التي تمس مصالح الدولة المصرية.

رد أمريكي يؤكد دعم القاهرة

وأضاف بكري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على السؤال بشكل صريح، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لمصر في ملف حقوقها المائية، ومشيرًا إلى أن واشنطن تقف إلى جانب القاهرة في هذا الملف منذ بداية الأزمة.

ولفت إلى أن هذا التصريح يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بملف سد النهضة، في إطار الجهود الدولية المرتبطة بالأمن المائي في المنطقة.

تفاعل إعلامي واسع مع التصريحات

وشهدت التصريحات المتبادلة تفاعلًا واسعًا على منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون مؤشرًا على أهمية التحركات الدبلوماسية والإعلامية في دعم الموقف المصري بشأن قضية سد النهضة.

وأكد بكري أن مثل هذه المواقف تسهم في إبراز حقوق مصر المائية على الساحة الدولية، وتعزز من حضورها في النقاشات العالمية المتعلقة بالأمن المائي.

ملف سد النهضة.. قضية أمن قومي

وشدد مصطفى بكري على أن ملف سد النهضة يمثل قضية أمن قومي مصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لحماية حقوق مصر المائية.

واختتم بالتأكيد على أن متابعة هذا الملف تظل أولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بمياه النيل.

مصطفى بكري حقائق وأسرار نشأت الديهي

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