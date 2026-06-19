مصطفى بكري عن واقعة هدير: السيارة ليست لعبة.. ومسئولية ما حدث تقع على الجميع

علق الإعلامي مصطفى بكري على واقعة وفاة هدير صاحبة عربة القهوة التي تعرضت للدهس في حدائق الأهرام، متسائلًا عن المسؤول الحقيقي عن الحادث، وهل يقع اللوم على الطفل الذي كان يقود السيارة أم على الأسرة التي سمحت له بالقيادة.

وأكد بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن مثل هذه الوقائع تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول المسؤولية المجتمعية والرقابة الأسرية على الأبناء.

السيارة ليست لعبة والطريق ليس ساحة للتسلية

وشدد بكري على أن السيارة ليست وسيلة للعب أو التجربة، وأن الطريق ليس ساحة للتسلية أو الاستهتار، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية كبيرة لا تحتمل التهاون أو المغامرة.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين القيادة الآمنة والقيادة المتهورة، لأن الفارق بينهما قد يكون حياة إنسان أو كارثة كاملة.

مسئولية الأسرة في التربية والرقابة

وأوضح أن بعض القضايا تتحول إلى كوارث بسبب غياب الرقابة الأسرية، مؤكدًا أن الأسرة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسئولية عندما تسمح لأبنائها بقيادة السيارات دون السن القانونية أو دون إدراك كامل للمخاطر.

وقال إن هذا النوع من الإهمال قد يحول الأطفال إلى أطراف في قضايا جنائية مأساوية.

دعوة لتوعية المجتمع وحماية الأرواح

ودعا بكري إلى ضرورة رفع الوعي داخل المجتمع بخطورة هذه السلوكيات، مشددًا على أهمية التربية الصحيحة للأبناء على احترام القانون والحفاظ على أرواح الآخرين.

وأكد أن حماية حياة المواطنين مسئولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المجتمع كله، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.