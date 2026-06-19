مصطفى بكري: السودان ينزف.. والحروب لا تترك سوى الدمار والمعاناة

علق الإعلامي مصطفى بكري على تطورات الأوضاع في السودان، معربًا عن استيائه من استمرار المواجهات المسلحة بين أطراف الصراع، مؤكدًا أن الحروب لا تجلب سوى الدمار للشعوب وتدفع المدنيين إلى تحمل أعباء لا ذنب لهم فيها.

استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الاشتباكات

وقال بكري إن المشاهد القادمة من السودان تعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوداني في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الاشتباكات، متسائلًا: "إلى متى تستمر هذه الحروب؟ وإلى متى يظل المواطن البسيط هو الضحية؟".

وأضاف أن التقارير الواردة من مدينة الأبيض تشير إلى تصعيد ميداني خطير مع استمرار حشد القوات وتبادل الهجمات، داعيًا إلى ضرورة وقف نزيف الدم والبحث عن حلول سياسية تحفظ وحدة السودان واستقراره.