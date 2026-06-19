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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بأي ذنب قتلت.. حكاية فتاة حدائق الأهرام: طلعت على أكل عيشها مرجعتش

المجني عليها
المجني عليها
رامي المهدي

تحولت رحلة كفاح يومية لفتاة عرفت بين أهالي المنطقة باسم "فتاة سيارة القهوة" إلى مأساة مؤلمة، بعدما لقيت مصرعها في حادث دهس مروع بمنطقة حدائق الأهرام، إثر اصطدام سيارة تقودها فتاة قاصر بها أثناء سيرها في الشارع.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة بالتصريح بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سبب الوفاة.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع الفتاة القاصر المتهمة، لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، البالغة من العمر 14 عاما، كانت تقود سيارة بشارع الجيش عندما اصطدمت بالمجني عليها، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم في نطاق منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة ورفع آثار التصادم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة قائدة السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما تواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود وفحص التحريات والتقارير الفنية للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

قال محمود السمري المحامي، أن واقعة حادث فتاة سيارة القهوة بحدائق الأهرام، لا تندرج ضمن حوادث السير العادية، بل تشير ملابساتها الأولية إلى شبهة ارتكاب جريمة قتل خطأ مشددة العقوبة، نتيجة القيادة برعونة وتجاوز السرعات المقررة قانونًا، فضلًا عن قيادة مركبة بواسطة فتاة قاصر لا يحق لها قانونًا الحصول على رخصة قيادة.

وأوضح، أنه سوف يتم عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل عاجل لعينات الدم والبول، للكشف عن مدى تعاطيها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وقت وقوع الحادث.

وكشف أن هذا الإجراء يعد من الخطوات الجوهرية في مسار التحقيقات، نظرًا لأن ثبوت القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قد يترتب عليه تشديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة قانونًا.


 

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