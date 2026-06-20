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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شهادات تسبق الدموع.. كواليس مؤثرة يكشفها سكان حدائق الأهرام عن الوجه الآخر لـ«فتاة عربية القهوة»

"فتاة عربية القهوة" تهز حدائق الأهرام.. شهادات مؤثرة من شهود العيان وتحذيرات من تراجع الرقابة الأسرية
"فتاة عربية القهوة" تهز حدائق الأهرام.. شهادات مؤثرة من شهود العيان وتحذيرات من تراجع الرقابة الأسرية
ياسمين القصاص

أثارت واقعة وفاة "فتاة عربية القهوة" بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لقيت شابة مصرعها أثناء عملها على عربة لبيع المشروبات إثر تعرضها لحادث دهس بسيارة يقودها قاصر.

ومع تواصل التحقيقات في الواقعة، تداول عدد من سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل شهاداتهم عن الفتاة الراحلة، مؤكدين أنها كانت مثالا للكفاح والسعي الشريف من أجل توفير لقمة العيش، فيما طالب آخرون بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث وتشديد الرقابة على قيادة القُصّر للمركبات.

شهادات: "كانت بنت جدعة وتسعى وراء رزقها"

وقالت هدى المكاوي، وهي من سكان المنطقة، إنها كانت ترى الفتاة بشكل يومي، مؤكدة أن خبر وفاتها أصابها بحزن شديد، مضيفة: "أنا عارفاها كويس وبشوفها كل يوم.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها".

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ومن جانبها، أعربت هنا عادل عن حزنها لما حدث، مؤكدة أنها كانت تشاهد الفتاة بشكل مستمر خلال عملها، قائلة: "الله يرحمها.. استهتار بأرواح الناس، ربنا يصبر أهلها".

كما وصفت رانيا عبدالعزيز الفتاة بأنها كانت تتمتع بصفات طيبة وأخلاق حسنة، داعية لها بالرحمة والمغفرة، فيما أكدت سارة يحيى أن الراحلة كانت "شخصية جدعة وطيبة وتحظى بمحبة من يعرفها"، مطالبة بالدعاء لها ولأسرتها بالصبر.

شاهد عيان: مشهد الأسرة داخل المستشفى كان مؤلما

وقال خالد شعيب إنه تصادف وجوده داخل المستشفى وقت وصول الضحية عقب الحادث، مشيرا إلى أن المشهد كان مؤثرا للغاية، خاصة حالة والدها والأسرة، مضيفا أن ما حدث يعكس مأساة إنسانية تعرضت لها أسرة بسيطة فقدت ابنتها بسبب ما وصفه بالاستهتار وعدم تحمل المسؤولية.

نائب برلماني: الحادث يكشف أزمة أعمق في التربية والرقابة الأسرية

من جانبه، رأى النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، أن القضية تتجاوز حدود الحادث المأساوي نفسه، معتبرًا أنها تكشف عن خلل مجتمعي يتعلق بضعف الرقابة الأسرية وتراجع ثقافة تحمل المسؤولية.

وأوضح أن أحد أهم مؤشرات التربية السليمة يتمثل في متابعة الأبناء ومحاسبتهم عند الخطأ، لافتا إلى أن بعض أبناء "جيل ألفا" نشأوا في بيئة يغلب عليها التأثير الرقمي والتواصل الافتراضي، ما قد يؤدي إلى ضعف الإحساس بالمسؤولية لدى بعضهم إذا غابت المتابعة الأسرية والتوجيه السليم.

وأضاف أن السماح لقاصر بقيادة سيارة دون رخصة أو رقابة كافية يمثل نموذجا لغياب المسؤولية، مؤكدا أن التربية القائمة على القيم والالتزام تظل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من مثل هذه المآسي.

تفاصيل الحادث وتحقيقات النيابة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة إحدى السيدات بمنطقة حدائق الأهرام.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 18 يونيو الجاري، عندما كان طالب يبلغ من العمر 15 عاما يقود سيارة ملاكي مملوكة لوالده، وبرفقته فتاة، قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة ويصطدم بعربة للمشروبات كانت تقف بجوار الطريق، ما أسفر عن وفاة إحدى العاملات بها وإصابة أخرى، فضلا عن وقوع تلفيات بالموقع.

وأكدت الجهات المختصة التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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الناجية تروي اللحظات الأخيرة

وكشفت الفتاة المصابة، في تصريحات إعلامية، أنها كانت تعمل إلى جوار صديقتها على عربة القهوة مقابل أجر يومي، مشيرة إلى أنهما فوجئتا بسيارة تسير بسرعة كبيرة باتجاههما قبل أن تصطدم بهما بشكل مفاجئ.

وأضافت أن الحادث تسبب في إصابتها بكسور وجروح متعددة، بينما توفيت صديقتها متأثرة بإصابتها، مؤكدة أن الأخيرة كانت تسعى وراء رزقها وتعمل بجد قبل أن تنتهي حياتها في لحظات مأساوية.

غضب واسع ومطالب بالمحاسبة

وأعادت الواقعة إلى الواجهة مطالبات بتشديد الرقابة على قيادة القصر للمركبات، وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفات التي قد تهدد حياة المواطنين، خاصة مع تزايد الحوادث الناتجة عن القيادة دون ترخيص أو دون إشراف مسؤول.

 والجدير بالذكر، أن تحولت رحلة فتاة عربية القهوة اليومية في البحث عن الرزق إلى نهاية مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما فقدت حياتها إثر حادث الدهس.

وبين حالة الحزن التي خيمت على أسرتها وسكان المنطقة، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المنتظرة لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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