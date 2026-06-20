مهندس بعد وفاة هدير بائعة القهوة: الناس بقت تستحل الأذى والطعن في الشرف

أثار تعليق أحد المهندسين على واقعة وفاة هدير، بائعة القهوة في منطقة حدائق الأهرام، تفاعلًا واسعًا عبر موقع “فيسبوك”، بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياتها إثر اصطدام سيارة تقودها فتاة قاصر بها، وفقًا للتقرير الطبي الذي أكد وصولها إلى المستشفى جثة هامدة.

وقال المهندس كريم عمر في منشوره إنه كان يمر يوميًا على هدير وزميلاتها، وكان يشعر بالحزن لما يتحملنه من مشقة الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأتربة، من أجل كسب رزقهن بالحلال.

وأضاف أن ما أحزنه أيضًا هو تذكره منشورًا سابقًا لإحدى السيدات من سكان المنطقة، كانت تسخر فيه من الفتيات العاملات وتشكك في أخلاقهن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتابعين تفاعلوا مع المنشور بشكل إيجابي، وهو ما دفعه وقتها للدخول في نقاش معها اعتراضًا على ما كتبته.

واختتم رسالته معبرًا عن حزنه الشديد، مؤكدًا أن البعض أصبح يتعامل بقسوة شديدة مع الآخرين، ويستهين بالإساءة إلى الناس والطعن في سمعتهم، قبل أن يختتم منشوره بالدعاء للراحلة قائلًا: “ربنا يرحمك يا بنتي.. شيء حزين”