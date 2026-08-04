نظر محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 2448 لسنة 2026 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 8450 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

تفاصيل القضية



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.