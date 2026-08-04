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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فصله من الشغل| تفاصيل تجديد حبس المتهم بقتل مدير مدرسة بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة بعدما انهال عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى لوفاته بالقاهرة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عامل بالتعدى على مدير إحدى المدارس بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى لوفاته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من الأهالى بقيام عامل بالتعدى بالضرب باستخدام سلاح أبيض على مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم داخل المدرسة (خالية من الطلاب) مما أدى لوفاته.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل سابق بالمدرسة المشار إليها) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لإعتقاده تسبب المجنى عليه فى ترك العمل بالمدرسة منذ ثلاث سنوات ونقله لمدرسة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس المتهم بأنهاء حياة مدير مدرسة سلاح أبيض

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