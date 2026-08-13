السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية الذي وقع أمس الأول الثلاثاء وراح ضحيته العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الحادث المروري الذي وقع بمحافظة الإسماعيلية.

وعبرت السعودية خلال البيان عن تضامن المملكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، وخالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان الحادث قد وقع إثر تصادم سيارتي نقل عمال في منطقة الدواويس بالإسماعيلية، ما أدى إلى سقوط 18 قتيلًا وإصابة 29 آخرين وفق أحدث البيانات، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بعدما انفجر الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.