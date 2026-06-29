مفاجأة للمزارعين.. توجيهات جديدة للجمعيات بشأن صرف الأسمدة

أجرى المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة تفقدية مفاجئة ومباشرة لعدد من الجمعيات الزراعية بمحافظة الغربية، شملت جمعيات منشأة الأوقاف وشبشير بمنطقة طنطا، وسجين الكوم بمنطقة قطور، للوقوف على الوضع الفعلي لمنظومة صرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستهل رئيس الهيئة جولته بالمتابعة الميدانية المباشرة لحركة صرف الأسمدة داخل المخازن وعلى ماكينات الصرف، والتأكد من سير العمل بالمنظومة، كما وجه بضرورة استمرار عملية الصرف للمزارعين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازات الرسمية، وتسهيل الإجراءات للمنتفعين من خلال كارت الفلاح، مؤكداً عدم جواز غلق أي جمعية زراعية إلا بعد انتهاء آخر منتفع متواجد من الصرف، مع إلزام الجمعيات بطباعة نسختين من إيصال الماكينة؛ تُسلم إحداهما للمزارع فوراً ليتأكد بنفسه من عدد الشكائر المنصرفة له، وتُحفظ الأخرى بالجمعية لضمان الشفافية.

تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وحمايتهم

وعقب الجولة الميدانية، عقد الخطيب اجتماعاً موسعاً بمقر منطقة القرشية للإصلاح الزراعي، ضم قيادات المنطقة، ومديري الجمعيات والمناطق، حيث تم مناقشة عدداً من الملفات الخدمية والاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتطوير وتطهير المساقي والمراوي وتطوير الجمعيات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وحمايتهم.