مروان خورى يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان أعياد بيروت

يحيي مروان خورى حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت يوم 26 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم مروان خورى خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أعماله الغنائية القديمة والحديثة، والتي اعتاد جمهوره التفاعل معها في مختلف حفلاته.

وكان طرح الفنان مروان خوري أحدث اغانيه بعنوان “ممكن”، من مسلسل “ممكن”.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري على بينما تولى داني خوري مهمة التوزيع والميكساج.

حفلات مروان خوري

وكان مروان خوري قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة دوسلدورف بألمانيا خلال شهر فبراير الماضي، وقدّم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية أمام جمهور من الجاليات العربية المقيمة في أوروبا.

مروان خورى

يعد الفنان مروان خوري واحدًا من أبرز المطربين والملحنين في العالم العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية لكبار نجوم الطرب، من بينهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبد الله وأصالة.

وبدأ خوري رحلته الفنية كموزع موسيقي، قبل أن يطرح أول ألبوماته “كاسك حبيبي” عام 1987، فيما انطلقت مسيرته كملحن وكاتب أغانٍ بشكل أوسع في أواخر التسعينيات، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة.

كما أصدر عددًا من الألبومات الغنائية من أبرزها: “خيال العمر”، “كل القاصيد”، “قصر الشوق”، “راجعين”، و“أنا والليل”.