وصول أكثر من 312 ألف شيكارة أسمدة للجمعيات الزراعية بالمحافظة

قال وكيل وزارة الزراعة بقنا المهندس أبو العباس عبدالفتاح، إن كمية الأسمدة الزراعية الواردة والمرحلة من الموسم الشتوي بلغت 312 ألفا و908 شكائر من الأسمدة وتجري عمليات صرف الأسمدة للمزارعين طبقا للحيازات الزراعية.

وأوضح "أبو العباس" - في سياق تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أنه تم صرف 159 الفا و293 شيكارة أسمدة للمزارعين فيما بلغ الرصيد الفعلي المتوفر 153 ألفا و615 شيكارة أسمدة.. مؤكدا على أنه لا توجد أي مشكلة أو نقص في الأسمدة للموسم الصيفي بالمحافظة.

وفي سياق متصل أعلن وكيل وزارة الزراعة بقنا عن توفير الجمعية التعاونية الزراعية العامة عن توفير أسمدة زراعية "حر التدول" للجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات مما يقضي على تجارة الأسمدة بالسوق السوداء ويوفر كافة احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية.