مدحت العدل لـ صدى البلد: تحمست لمسرحية عبد الحليم بعد نجاح تجربة أم كلثوم

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تحمسه لتقديم مسرحية جديدة تتناول السيرة الفنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "أم كلثوم"، مؤكدًا أن المشروع يأتي استجابة لرغبة الجمهور الذي طالب باستمرار هذا النوع من الأعمال المسرحية التي توثق حياة رموز الفن العربي.

وقال مدحت العدل، لـ "صدى البلد الإخباري"، إن النجاح الذي حققته مسرحية "أم كلثوم" شجعه على التفكير في تقديم عمل جديد عن عبد الحليم حافظ، موضحًا: "تحمست لمسرحية عبد الحليم حافظ بعد نجاح مسرحية أم كلثوم، والجمهور سألني عنها كثيرًا، ولذلك بإذن الله ستكون جاهزة في الذكرى الخمسين لرحيله".

وأضاف العدل أن المشروع يمثل خطوة جديدة في تقديم السير الفنية لعمالقة الفن العربي على خشبة المسرح، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على تاريخ النجوم الذين تركوا بصمة خالدة في الوجدان العربي.

وأكد أنه يطمح خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في هذا النوع ، قائلًا: "أنا حابب الفترة دي أكتب وأعمل مسرحيات عن النجوم والرموز الفنية المؤثرة"، في إشارة إلى رغبته في توثيق مسيرة كبار الفنانين الذين صنعوا تاريخ الفن المصري والعربي.

وأشار إلى أن المسرح يظل أحد أهم الوسائل القادرة على إعادة تقديم الشخصيات الفنية الكبيرة بصورة معاصرة، تجمع بين الترفيه والتوثيق، بما يسهم في الحفاظ على التراث الفني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة تلك القامات التي أثرت الحياة الفنية لعقود طويلة.

واختتم مدحت العدل تصريحاته بالتأكيد أن التحضيرات للمشروع ستبدأ في الوقت المناسب، معربًا عن أمله في أن يحقق العمل النجاح نفسه الذي حققته مسرحية "أم كلثوم"، وأن يليق باسم وقيمة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أحد أبرز رموز الغناء العربي عبر التاريخ.