الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن اللاعب الفلسطيني حامد حمدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"كل ما يقال عن تدخل النادي الأهلي لافساد صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب أجرى اتصالات برئيس شركة بتروجت وطلب التعاقد مع توفيق محمد، لكن النادي البترولي رفض ذلك".

وأكمل :"رفض بتروجت لانتقال توفيق محمد إلى الأهلي وضع مسئولي النادي في حرج بالغ، خاصة بعد رفض طلب الخطيب، وهو ما ساهم في تعقيد انتقال حامد حمدان للزمالك حتى الآن".

وأضاف :"هناك جلسة جديدة غدا بين جون ادوارد ومسئولي بتروجت في محاولة جديدة لحسم الصفقة"

واستطرد أن الجلسة الأخيرة شهدت شد وجذب، ولم يتم التوصل لحلول حاسمة لتلك الصفقة، وبتروجت يرفض ضم لاعبين، ويريد الحصول على 30 مليون كاش، ورفض فكرة تقسيط المقابل المالي.

واختتم :"في جلسة اليوم، قد يتم حسم الصفقة بشكل رسمي، وبنسبة 70% سوف ينضم اللاعب للزمالك. واللاعب لديه رغبة في الانضمام للفريق الأبيض رغم وجود بعض المفاوضات من نادي بيراميدز".