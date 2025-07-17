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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها كوردوبا وصني .. ايه أحسن عربية مستعملة بـ 400 ألف جنيه

أحسن عربية مستعملة بـ 400 ألف جنيه
أحسن عربية مستعملة بـ 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس، ونيسان صني، وهيونداي فيرنا، وبيجو 307، وسيات كوردوبا .

شيفروليه لانوس موديل 2013

تستمد سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 155 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2013

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2015

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2015 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 94 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2015

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2010

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر .

هيونداي فيرنا موديل 2010

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2005

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2005 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 970 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 موديل 2005

يبلغ سعر سيارة بيجو 307 موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات كوردوبا موديل ٢٠٠٦

تحصل سيارة سيات كوردوبا موديل ٢٠٠٦ على قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 280 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيات كوردوبا موديل ٢٠٠٦

يصل سعر سيارة سيات كوردوبا موديل ٢٠٠٦ في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة لانوس موديل 2013 نيسان صني موديل 2015 فيرنا موديل 2010 بيجو 307 موديل 2005

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