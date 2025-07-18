بيجو 2008 كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من الإصدارات المتنوعة، حيث تختلف من ناحية التصميمات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى التجهيزات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والصانع.

ومن الطرازات الفرنسية التي ظهرت في سوق السيارات المصري، هي سيارة بيجو 2008 موديل 2025، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بسعر مليون و450 ألف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2025

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة، أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل سواء من الناحية الميكانيةي أو الهيكلية، بالإضافة إلى متابعة متوسط الأسعار، للحصول على أفضل قيمة مقابل السعر.

بيجو 2008 موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2025

تستمد بيجو 2008 موديل 2025 قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 2008 موديل 2025

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 6 غيار، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.3 ثانية.

بيجو 2008 موديل 2025

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، فرامل يد كهربائية، تحكم كهربائي للنوافذ والمرايات، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا، وسائد هوائية، فرامل abs و ebd، جنوط رياضية، سبويلر خلفي.