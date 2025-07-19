هيونداي تقدم ايونك 6 طراز N بقدرات كهربائية.. صور

أطلقت هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، سياراتها الجديدة Ioniq 6 ضمن فئات N الشهيرة، وتعد هذه السيارة من أبرز الإصدارات الكهربائية التي قدمت عالميًا، مع تمتعها بتصميم يجمع بين السيدان والطابع الرياضي.

القدرات الفنية لسيارة هيونداي Ioniq 6 N

تعتمد هيونداي Ioniq 6 N على 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 478 كيلووات ما يعادل 650 حصانًا، و770 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هيونداي Ioniq 6 N

تأتي هيونداي Ioniq 6 N ببطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، مع القدرة على السير الكهربائي لمدى إجمالي يصل إلى 519 كيلومترًا.

تسارع هيونداي Ioniq 6 N

تصل السيارة هيونداي Ioniq 6 N إلى سرعة قصوى تقدر بـ 257 كيلومتر/الساعة، بدلاً من 185 كيلومتر/ساعة، وتتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية.

هيونداي Ioniq 6 N

تصميم رياضية ومقصورة عصرية

زودت هيونداي Ioniq 6 N بمقصورة عصرية، تتضمن شاشة كبيرة للعدادات ولعرض الوسائط والخرائط، مع مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، وعجلة قيادة مالتي فانكشن وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى لوحة تحكم في فتح وغلق النوافذ على يمين قائد المركبة.

هيونداي Ioniq 6 N

وزدوت السيارة هيونداي Ioniq 6 N بفرامل يد إلكترونية، وميكف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، بالإضافة إلى مظهر خارجي رياضية، ظهر ذلك من خلال الجنوط، سبويلر انيق، مصابيح تتسم بالشراسة، إضاءة LED، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للرصد والمتابعة.