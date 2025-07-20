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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازدا 929 أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. صور

مازدا 929 موديل 1988
مازدا 929 موديل 1988
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مازدا 929 موديل 1988

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمنها مازدا 929 موديل 1988، وتنتمي 929 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مازدا 929 موديل 1988 الخارجية

مازدا 929 موديل 1988

تمتلك سيارة مازدا 929 موديل 1988 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مازدا، وتم تثبيت شعار شركة مازدا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة للأبواب ، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك مازدا 929 موديل 1988

مازدا 929 موديل 1988

تستمد سيارة مازدا 929 موديل 1988 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مازدا 929 موديل 1988 الداخلية

مازدا 929 موديل 1988

تحتوي مقصورة سيارة مازدا 929 موديل 1988 على الكث ير من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر مازدا 929 موديل 1988

تباع سيارة مازدا 929 موديل 1988 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا 929 موديل 1988

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة مازدا 929 موديل 1988 السيارات السيدان سعر مازدا 929 موديل 1988

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