سعر شيفروليه تريل بليزر 2025 في السوق الإماراتي

تقدم شيفروليه مجموعة من السيارات المتنوعة داخل السوق الإمارتي، منها الفئة الرياضية الكروس أوفر، وتعد تريل بليزر واحدة من أبرز هذه الطرازات، والتي تأتي بعدد من التجهيزات، تتضمن القدرات الفنية والتقنية، ووسائل الحماية والأمان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، سعر ومواصفات شيفروليه تريل بليزر 2025 في الإمارات.

مواصفات شيفروليه تريل بليزر 2025

تعتمد شيفروليه تريل بليزر 2025 على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 137 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيفروليه تريل بليزر 2025

تجهيزات شيفروليه تريل بليزر 2025

تحتوي شيفروليه تريل بليزر 2025 على فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالمكابح EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، حساسات حركة، نظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم.

زودت السيارة شيفروليه تريل بليزر 2025 بمقود حركة كهربائي متعدد الوظائف، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، مدخل USB، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية، وواجهة ذات مصابيح حادة الشكل بإضاءة LED.

شيفروليه تريل بليزر 2025

أما عن أبعاد السيارة شيفروليه تريل بليزر 2025، فتقدر نسبة الطول بحوالي 4.406 م، و1.808 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.645 م، مع قاعدة عجلات بطول 2.640 م، إضافة إلى أقطاب ثنائية ناحية السقف، وشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية.

أسعار شيفروليه تريل بليزر 2025 في الإمارات

تقدم شيفروليه تريل بليزر 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبلغ 258,000 درهم.